Manuel Torres: "En el PSOE de Cartagena somos constructivos, solucionamos los problemas y gestionamos"

Cercano y conciliador, así lo definen los que le conocen, ahora vuelve a asumir el reto de liderar el PSOE cuatro años más para conseguir una Cartagena más progresista.

¿Por qué se presenta a la reelección?

Me presento para seguir continuando la construcción de un proyecto progresista y de izquierda para Cartagena y al final seguir liderándolo desde la unión de todos los progresistas del municipio, especialmente de todos los militantes del PSOE de Cartagena.

Cogió el mando en un momento crítico tras la expulsión de Castejón y una gestora, ¿cómo está el partido ahora?

Soy secretario general desde 2019, en una situación muy complicada, no solo por la situación interna del partido, sino porque un mes después comenzó la pandemia, que todavía agudizó más esa dificultad dentro del proyecto. Pero sí que tenía claro que el Partido Socialista es un partido fuerte. Cogí el PSOE con cero concejales y casi sin representación institucional, es verdad que no es suficiente, pero pasamos de no tener representación institucional a ser el único partido de izquierda del Pleno. Actualmente hay dos cartageneras en Cortes Generales, también habíamos perdido esa representación durante un tiempo, incluso cuando estábamos gobernando en Cartagena. Además, estamos luchando mucho desde la Asamblea, para seguir desarrollando el proyecto del futuro del PSOE de Cartagena.

Parece que los militantes confían en su trabajo, ninguno ha presentado una alternativa , ¿cómo lo ve?

No nos vale solo con que parezca, por eso hemos continuado con el proceso de avales, a pesar de que no hacía falta, lo que queremos es que esa confianza se materialice. Por eso vamos a recoger avales para el próximo lunes, presentar el mayor número, porque eso sí que realmente es lo que a mí me importa, no es cuestión de que no se presente nadie, sino que se vea un respaldo importante de la militancia, que con su firma y con su aval, se avale que el proyecto del PSOE siga avanzando y siga creciendo en Cartagena.

¿Qué tal lleva precisamente eso, ser el único partido de izquierdas en el pleno?

Somos blanco y el negro. Nosotros defendemos una Cartagena más sostenible, más feminista, más igualitaria y más justa. Eso es lo que nos diferencia de las derechas, tanto de PP como de Vox, para Vox es un problema que una bandera que dignifica a las personasdel colectivo LGTBI, es un problema para la gestión del día a día. Eso es lo que nos enfrentamos cada día. Nosotros lo que planteamos es esa Cartagena de libertad verdadera, de que cada quien pueda amar a quien quiera, que sea esa Cartagena integradora que durante siglos ha sido puerto de encuentro de muchas culturas que confluyen y hacen que seamos lo que somos hoy. Esa es la Cartagena que yo quiero: una Cartagena más progresista, que es lo que el PSOE representa porque somos el único partido que realmente se atreve con esas transformaciones sociales. Hay una parte de la oposición más populista que se dedica a criticar y a gestionar poco porque no tiene capacidad de gestión y luego hay otra oposición que sí que gestionamos y que intentamos solucionar los problemas reales de la gente como el parque de Tentegorra, eso sí que lo digo a boca abierta porque es gracias a la gestión de la ejecutiva del PSOE de Cartagena, tuve que hacer la vez de alcaldesa porque si un simple secretario general y portavoz del grupo municipal pudo reunirse y sacar un compromiso con el secretario de Estado imagína lo que hubiera hecho la alcaldesa mucho antes.

¿Qué opina de la creación de la comarca?

El Partido Socialista nace del municipalismo. El PSOE es un partido claramente descentralizado, porque cuando uno descentraliza acerca a las instituciones y el gobierno a la gente. No solo hay que hablar de esa comarca fuera de Cartagena, sino también dentro. Hay pueblos que no se sienten cartageneros o que se sientan agraviados, como puede ser por los movimientos segregacionistas de Pozo Estrecho. Hay que hacer un esfuerzo, por eso una vez estabilizado el partido, haber vuelto al pleno municipal, el PSOE a partir del día 24 tiene que salir con un carácter y esa esencia municipalista, cartagenerista, progresista y de izquierda que es lo que siempre nos ha caracterizado. Por supuesto que apoyamos la comarca, por supuesto que apoyamos la provincia, por supuesto que apoyamos que los pueblos, los barrios de diputaciones de nuestro entorno también llegue esa descentralización real del Ayuntamiento porque vemos que a pesar de que la junta vecinal es un modelo del PP no funcionan porque no es la solución definitiva. Tenemos que seguir avanzando, ser valientes y sobre todo apostar por esa descentralización real primero del municipio y de la Región, no podemos tener una región centralista, los demás no nos podemos quedar de simple parque temático como se está convirtiendo Cartagena o ser la ciudad dormitorio de Murcia que es lo que pretende el señor López Miras con la complacencia de la señora Arroyo.

¿Cómo valora la gestión de la alcaldesa?

La fortaleza del gobierno de Arroyo se basa en dos cosas, el cambiar personas por votos, hay que recordar que en diciembre desalojaron a niños menores de lo que en ese momento era su casa porque Vox le forzó a ello, y la política del pan y el circo, que hace que esta cartagena de cartón-piedra que llevamos diciendo desde el primer día se implante dentro de una cartagena sin futuro, que es lo que realmente plantea la señora Arroyo. No hay proyecto de municipio, no hay obras de la Comunidad autónoma, es el gobierno de Pedro Sánchez quien está tirando de toda esa deficiencia que llevamos durante años de gobiernos del PP. A Arroyo se la va a recordar por ser la primera alcaldesa que ha metido a la ultraderecha en el gobierno municipal, ese es su logro mayoritario.