24 cruceros desembarcarán en Cartagena más de 30.000 turistas este mes de mayo

Veinticuatro cruceros arribarán durante el mes de mayo en el Puerto de Cartagena y traerán a más de 37.000 pasajeros en una gran variedad de buques. Hay previsto cinco dobles escalas, una triple y cuatro buques que nos visitarán por primera vez.

Hoy habrá una triple escala de cruceros, con 3.600 pasajeros a bordo de Star Pride, de Windstar Cruises; Celebrity Equinox, de Celebrity Cruises; e Ilma, de Ritz-Carlton Yacht Collection; y mañana una primera doble escala de buques de turismo con más de 7.000 turistas , donde el equipo de la Autoridad Portuaria, presidido por Pedro Pablo Hernández,dará la bienvenida al Mein Schiff Relax y al Celebrity Ascent con el tradicional intercambio de metopas.

El lunes 5 de mayo se repetirá una doble escala con los cruceros Seadream I, de SeaDream Yacht Club, y la primera visita Le Lapérouse, de Ponant Cruises. El martes, 6 de mayo, está prevista la tercera y última primera escala del mes con el crucero de expedición Sylvia Earle, con 132 pasajeros. Este buque fue inaugurado en 2023 y bautizado oficialmente en la Antártida por su madrina homónima, la investigadora y doctora Sylvia Earle. Earle es una reconocida exploradora, bióloga marina y oceanógrafa, quien ha sido la primera científica jefa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. Dicho barco se caracteriza por utilizar una proa invertida Ulstein X-BOW, especialmente diseñada para cruces oceánicos de formas más suaves y rápidas, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible. En este sentido, el barco también ofrece camarotes y suites elegantes, cómodas, la mayoría con balcones privados.

Los días 15,19 y 21 de mayo serán el resto de las dobles escalas con buques de lujo y superlujo. El día 15 atracarán los cruceros Star Legend, de Windstar Cruises; y el Crystal Symphony, con unos 900 pasajeros entre ambos. El día 19, dos habitales del Puerto como son Seabourn Sojourn y Bolette con 1.600 turistas, y por último, el día 21, los cruceros Viking Saturn y Silver Ray con 1.500 turistas.

Entre los cruceros a destacar, los buques de Royal Caribbean, Odyssey of the Seas, Explorer of the Seas y Voyager of the Seas, los días 7, 10 y 14 de mayo, respectivamente.

Durante 2025 se espera la llegada de 190 escalas y unos 250.000 pasajeros, con 16 primeras escalas, 3 nuevas navieras, 30 Dobles escalas, 10 triples, varias cuádruples, y una quíntuple.