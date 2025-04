Las empresas auxiliares también se suman a las protestas en Navantia

Los trabajadores de varias empresas auxiliares de Navantia se concentran hoy de 6.00 a 08.00 de la mañana en la puerta Santa Rosalía del astillero porque, según dicen, «resulta incomprensible que, en el astillero que alberga el proyecto más importante y de mayor envergadura de toda España, y donde se exige a las empresas colaboradoras un altísimo nivel de cualificación y calidad, sus trabajadores sean los peor remunerados entre todos los astilleros de Navantia».

Desde la Unión de Empresas Auxiliares de Navantia Cartagena denuncian «la falta de perspectiva del astillero hacia las empresas auxiliares. Se nos exige cumplir con estrictos requisitos para acceder y participar en un proyecto de alcance mundial, pero no se promueve un entorno laboral que valore, retenga y motive a los trabajadores cualificados que lo hacen posible».

Por lo tanto, solicitan el reconocimiento oficial del Comité de la UEA por parte de Navantia, e inclusión en los pliegos de licitación de la subrogación del personal, garantizando así la estabilidad laboral, la adhesión de las licitaciones, como mínimo, al convenio del metal, tal y como ocurre en otros astilleros públicos de Navantia, evitando así agravios comparativos y que todas las personas que trabajen en las instalaciones de los astilleros públicos percibirán un plus no consolidable por día efectivo de trabajo, este plus será de aplicación para todas las empresas que hagan cualquier tipo de trabajo para los Astilleros Públicos, entre otras reivindicaciones como el abono del plus de turnicidad.