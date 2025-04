Cartagena incrementa la lucha contra la procesionaria con tratamientos específicos

El Ayuntamiento ha intensificado las labores de control y prevención contra la procesionaria del pino con la aplicación de tratamientos específicos en los árboles de su competencia. Estas actuaciones incluyen la endoterapia y la retirada manual de bolsas mediante el uso de cestas, con el objetivo de reducir la presencia de la plaga y garantizar la seguridad en los espacios públicos.

En la presente campaña, se han incrementado el número de ejemplares tratados y las zonas de actuación, alcanzando un total de 3.251 unidades. La endoterapia es una técnica innovadora que permite la inyección directa de productos fitosanitarios en el sistema vascular del árbol, asegurando su efectividad sin riesgo para las personas, los animales ni el medio ambiente.

Los tratamientos se han realizado en otoño e invierno, coincidiendo con el período idóneo para combatir la plaga, y han sido complementados con la eliminación manual de bolsas en los ejemplares afectados.

Cabe destacar que la presencia de procesionaria en ciertos puntos corresponde a áreas que no han sido objetivo de tratamiento por no estar bajo gestión municipal. No obstante, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de actuar en los espacios de su competencia, aplicando todas las medidas necesarias para su control.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el cuidado del entorno urbano y la protección de los vecinos, asegurando que los espacios verdes se mantengan en óptimas condiciones y libres de plagas, según detallaron fuentes municipales.