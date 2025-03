El Ayuntamiento de Cartagena responde al Defensor del Pueblo que no se subvenciona a los marrajos en sí, sino a todas las cofradías

El Defensor del Pueblo y el Ministerio de Igualdad solicitaron al Ayuntamiento de Cartagena información tras recibir una queja relativa a la exclusión de dos mujeres, madre e hija, de la Agrupación de Granaderos de la Cofradía Marraja. En su informe del pasado martes, Ángel Gabilondo incluía esta situación, y puntualiza que esta discriminación por razón de sexo podría ser incluso anticonstitucional. El Consistorio de la ciudad portuaria por fin ha contestado.

Lo hizo el mismo martes, cuando Gabilondo hacía público su documento anual. Desde el equipo de Gobierno de Noelia Arroyo (PP) indicaron a este diario que "se da cuenta de todo el expediente que se estaba tramitando a raíz de los escritos y demandas de información de la interesada".

"Se aportan también las alegaciones de la Cofradía Marraja y se recuerda que no existe relación económica, legal, ni orgánica entre este Ayuntamiento y la Agrupación de Granaderos. El Ayuntamiento no le da subvenciones", dicen desde el equipo de Gobierno municipal. Lo cierto es que el Consistorio da las subvenciones a la Junta de Cofradías (250.000 euros el pasado Miércoles de Ceniza) y es esta organización la que las reparte entre las distintas hermandades, yendo una parte para los marrajos.

Granaderos marrajos desfilan por el centro de Cartagena, junto al Palacio Consistorial, en una foto de hace una década. / J. Conesa

También apuntan desde el Ayuntamiento que "según nos dice la cofradía, la interesada, que ha ejercido los recursos previstos en la legislación canónica (vía que no ha agotado) sí pertenece a la Agrupación, y el Defensor habla de prohibición de ingreso en la Agrupación".

Sin embargo, el Defensor del Pueblo no habla de prohibición. Lo que pone en su informe es lo siguiente, textualmente: "Se iniciaron también actuaciones con el Ayuntamiento de Cartagena (Murcia), en relación con la negativa a la participación de una interesada junto a su hija menor de edad en una cofradía de la localidad, que se extiende también a la imposibilidad de participar en una banda de música, por ser mujer. Se solicitó información al citado Consistorio, al objeto de conocer la compatibilidad de esta actuación con la doctrina constitucional que establece que, si bien una asociación privada ostenta el derecho a elegir libremente a quien asocia, esta facultad no puede suponer una discriminación por razón de género, cuando la asociación ostente una posición 'privilegiada' o 'dominante' en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la no pertenencia a dicha asociación suponga un quebranto objetivo de los intereses de las mujeres en dichos ámbitos. Se dará cuenta en el próximo informe anual de la respuesta que se reciba".

Cabe recordar que los granaderos representan a los soldados de Infantería de Marina de guarnición en Cartagena a finales del siglo XVIII. Los responsables de la cofradía se escudan en que hace tres siglos no desfilaban mujeres para excluirlas aún. Aunque la madre afectada tiene en su haber fotos que demuestran que en desfiles de hace años (por ejemplo, en 1982) sí salieron mujeres en la Agrupación.