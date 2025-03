El Gobierno local recorta la partida destinada a ayudas a la excavación arqueológica

La Comisión de Hacienda e Interior ha aprobado este lunes traspasar 400.000 euros de la concejalía de Urbanismo a Infraestructuras. Esta partida coincide con la destinada a las ayudas a las excavaciones arqueológicas para las empresas privadas que construyan en los solares del Casco Histórico. «Este hecho ha suscitado las críticas de la oposición por la «nefasta visión» de Arroyo y su «política de titular y fachada».

Para la concejala de MC Isabel García la gestión económica del Gobierno local, encabezado por Noelia Arroyo, es «nefasta» y «carente de visión para el futuro del municipio».

García señaló que es inconcebible que, bajo el pretexto de revitalizar el Casco Histórico, se anuncien ayudas que luego ni siquiera se entregan, «Arroyo anunció a bombo y platillo las ayudas que ahora recorta y deja en algo testimonial, pero ya se encargó de vender un bonito titular en su día y ahora se enmienda a sí misma para seguir frenando el desarrollo del centro». Para la edil, «esta decisión no solo refleja una falta de compromiso con el patrimonio cultural de Cartagena, sino que también evidencia la improvisación y la falta de planificación del equipo de Gobierno, porque en apenas tres meses, el presupuesto municipal ya ha sufrido numerosas modificaciones, dejando claro que Arroyo y su equipo no saben o no quieren trabajar por Cartagena».

Además, García recordó que el gobierno de Arroyo ya desvió dos millones de euros de la excavación del Molinete para destinarlos a actuaciones urbanísticas de las que nunca se supo.

Asimismo, el concejal socialista Pedro Contreras también denunció que «la nefasta gestión económica del Gobierno de Noelia Arroyo ha obligado a realizar hoy una nueva modificación presupuestaria, quitando a la concejalía de Urbanismo 400.000 euros para excavaciones arqueológicas para dárselos a la concejalía de Infraestructuras».

«Denunciamos que el presupuesto de la alcaldesa Noelia Arroyo para 2025 era una falsa absoluta y se está demostrando que teníamos razón. En el primer trimestre del año ya llevamos numerosas modificaciones, a las que se suma la que se ha aprobado esta mañana, que deja a Urbanismo sin presupuesto para ejecutar las excavaciones arqueológicas previstas en el centro histórico. Es otro despropósito más de la nefasta gestión económica de Arroyo», explicó Contreras.

Además, el concejal insistió en que «de nuevo, vemos como la política de titular y fachada de Arroyo no funciona. Para poder realizar proyectos de Infraestructuras, que es una concejalía básica y que debería funcionar en base a proyectos previstos y presupuestados, tienen que quitar dinero de otra concejalía. Su aciaga política económica va a condenar al Ayuntamiento de Cartagena a la bancarrota y, por desgracia, va a ser más pronto que tarde».

No se agotará en 2025

Por su parte, el portavoz del ejecutivo local y concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, respondió a las críticas de la oposición asegurando que «es totalmente falso que hayamos dejado vacía la partida destinada a financiar excavaciones de promotores y de empresas privadas», añadiendo que «es una partida y una iniciativa, por cierto, que ha sido impulsada por el propio Gobierno municipal, por lo que nosotros somos los primeros interesados en que funcione y en que sea eficaz».

Jáudenes aclaró que en el presupuesto de 2025 se hizo una previsión de 500.000 euros para dar ayudas para las excavaciones arqueológicas de las empresas privadas que construyeran en el casco histórico. Si bien estas ayudas se pagarán contra certificación, es decir, una vez realizada la excavación, y conforme al reglamento que se está elaborando.

Jáudenes reconoció que como «no es previsible que la partida se agote en este año 2025, mantenemos 100.000 euros en esa partida y destinamos el resto a objetivos que sí requieren una financiación inmediata». Pero dejó claro que la partida de ayudas «será dotada siempre que sea necesario aumentarla».

Según informó el responsable de Hacienda, entre los proyectos a los que se destinarán estos recursos están el proyecto del Puente de la Isleta o la creación y la puesta en marcha de nuevas juntas municipales.

Algo que a juicio del portavoz municipal choca con que «pleno tras pleno la oposición nos pide que destinemos más presupuesto para poner en marcha esas nuevas juntas municipales que hemos creado, pero cuando lo hacemos también nos critican».

Jaúdenes hizo hincapié en que «la oposición se inventa una falsedad para poder criticar algo», considerando que «si tan mal lo ven, no entiendo cómo no han votado en contra en la Comisión de Hacienda y se han abstenido».