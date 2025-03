Arroyo espera el cierre del Hospital Naval de Cartagena en junio, pero no se fía del Gobierno

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ratificó este miércoles que la promesa del Gobierno Central es que el campamento temporal del Naval se desmantele en el mes de junio. Si bien para la alcaldesa, Noelia Arroyo, la ministra «ha seguido centrando la actuación que se hace en el campamento temporal de inmigrantes como algo temporal, cosa que nosotros seguimos pidiendo desde el Ayuntamiento». La primera edil recordó que esta es la postura oficial del Ayuntamiento, tal y como acordaron todos los grupos municipales en una junta de portavoces.

«Todos los cartageneros queremos que este recurso sea temporal, que no sobrepase el número de personas como han hecho en otras ocasiones, saltándose su palabra, de atención, puesto que no se presta el servicio en las condiciones dignas ni para los profesionales ni para las personas migrantes que se atienden en ese centro temporal y, por supuesto, que no haya más prórrogas, que, como se comprometieron, se rebaje la asistencia a esas personas, desplazándolas a los centros CETI que se están construyendo, los 14 en toda España», apuntó Arroyo.

La regidora municipal espera que el gobierno cumpla su palabra, aunque, «no es la palabra confiar, porque cuando uno es traicionado no puede confiar permanentemente, porque ya se ha roto esa confianza en alguna ocasión, pero espero que cumpla su palabra».