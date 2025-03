Castejón: "En Cartagena tenemos un gobierno del PP con la alcaldesa más prepotente de la historia"

«Ahora tenemos un gobierno del PP con la alcaldesa más prepotente de la historia. Ni Pilar Barrero. Y lo dice alguien que lleva 20 años en política. Esto jamás lo he visto». Así de enfadada está Ana Belén Castejón, exalcaldesa de Cartagena y concejal de Sí Cartagena en el Ayuntamiento, tras el encontronazo que sufrió con Noelia Arroyo en el último Pleno municipal.

Castejón y Arroyo (antaño socias de Gobierno local) se enzarzaron en una acalorada discusión por una pregunta de la líder de Sí Cartagena sobre la constitución de las nuevas juntas vecinales. Ambas entraron en una catarata de acusaciones en la que Castejón acusó a Arroyo de estar pendiente del teléfono, y esta le respondió que ella pasaba más tiempo fuera del salón de plenos que dentro.

«¿Cómo no me voy a salir si tengo un trabajador? Tengo que hacer una nota de prensa del pleno», explica la edil, que subraya que le correspondía un empleado más.

Reconoce que sintió «mucha rabia e impotencia» ante la situación que se vivió en el Consistorio porque Arroyo «es como una niña pequeña a la que le dan siempre los caprichos y cuando no, zapatea».

Según ella, tras un pleno muy tenso y bronco en el que la alcaldesa se encaró con todos los grupos de la oposición, decidió suspender la sesión por un «simple mensaje» del partido MC Cartagena, demostrando así su «inmadurez política» porque aún «le falta rodaje».

«Siempre se ha aprovechado de quienes la hemos ayudado, de quienes la hemos arropado», señala la cartagenera, que considera que «Arroyo demostró su ineficacia para gobernar y para organizar un pleno».

No obstante, asegura que los problemas vienen de más atrás. «Quita la palabra a los concejales y hace un uso dictatorial de su presidencia», insiste. «Yo he presidido plenos y jamás he mostrado tanta prepotencia, soberbia y falta de humildad y de empatía».

Además, manifiesta que el problema es que «está rodeada de palmeros», sus consejeros en el Gobierno local, que «no se atreven a quitarle la razón».

Críticas al PSOE

También critica a su antiguo partido, el PSOE, y opina que es quien ha encumbrado al PP en el Ayuntamiento. «Fue el PSOE el que, por tener más trabajadores y ciertos privilegios y comodidades, en un pleno de organización negoció con ella cinco trabajadores a cambio de que a mí no me dieran ni agua. ¿Quién ha hecho fuerte a Noelia Arroyo, el PSOE o Vox? El PSOE», sentencia.