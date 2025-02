Un informe policial revela fraccionamientos y sobrecostes en la construcción de las piscinas de Los Canales

Se abre un nuevo capítulo en la polémica del parque Rafael de la Cerda, en Tentegorra, conocido comúnmente como Los Canales. Un informe del Grupo II de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Comisaría de Cartagena de 2021, al que ha tenido acceso La Opinion, asegura que la construcción de las piscinas costó a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla el doble de lo que señalaba el proyecto que se hizo para su ejecución.

Este documento policial consta en la denuncia que actualmente tiene admitida a trámite el juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, que solicitó en 2022 un informe a la unidad de auxilio judicial de la subdirección general de estudios y coordinación de la Intervención General de la Administración del Estado, que todavía no ha recibido.

Según consta en las diligencias policiales, se trata de «irregularidades» en la construcción de la zona de piscinas del parque, por la que no se realizó la licitación completa de la obra, «recurriendo a su fragmentación en varias obras menores, con el presunto objetivo de eludir la fiscalización de dichos contratos».

Para estas obras, que se realizaron en junio del año 2013, se elaboró un proyecto de reforma y remodelación de la zona de piscinas. Tras las indagaciones policiales oportunas, se establece que se trataba en origen de una obra mayor, valorada según el proyecto realizado en 302.832,75 euros, que acabó costando cerca de 700.000 euros.

Según la investigación, las piscinas costaron el doble de lo establecido en el proyecto

Sin embargo, en lugar de un contrato único, que por su importe debería de haber salido a licitación, para que las empresas interesadas pujaran por hacerse con su ejecución, lo que además rebajaría, según cada interesado estime oportuno, el precio de las obras, se ejecutaron 13 contratos menores, según se extrae de las diligencias. Siendo además destacable, a juicio de los agentes, que todas las empresas adjudicatarias de los contratos menores «están vinculadas entre sí, siendo comunes los cargos directivos de las diferentes mercantiles».

Además, el Ayuntamiento concedió la licencia de obras el 17 de septiembre de 2013, indicando que los trabajos deberían comenzar en un plazo máximo de seis meses, si bien, «la firma de alguno de estos contratos menores tiene fecha anterior a la redacción del proyecto de obra y a la concesión de la licencia» municipal. Pero, los 13 contratos menores fueron pagados entre abril y agosto de 2013, por lo que, según las diligencias, «la existencia de una factura debería suponer la realización de los trabajos que refleja la misma».

Las autorizaciones de gasto para dichos recibos están firmadas por el entonces director de la MCT y un funcionario del organismo. Cabe aclarar que la Mancomunidad no está investigada por estos hechos. Asimismo, el documento expone que a su juicio «el director de la MCT, de forma arbitraria, se ayudó de un ‘hombre de paja’ para salvar el obstáculo de la necesidad de la doble firma de los contratos».

Además, tras comparar el coste indicado en el presupuesto con lo pagado por la Mancomunidad, los agentes detectan «sobrecostes excesivos». Por lo que concluyen que «el montante de las facturas pagadas por la MCT por las obras menores realizadas, sin contar el contrato de elaboración del proyecto y el contrato para elaborar las medidas de seguridad y salud, de un total de 690.667,21 euros, siendo la diferencia entre lo presupuestado y lo pagado de 387.834,46 €, lo que supone más del 50% de lo pagado respecto de lo presupuestado».

En concreto, la piscina grande se presupuestó en 57.092,53 euros sin IVA, pero se acabaron pagando 29.880,36 euros más otros 29.880,36. La piscina del barco pirata tenía un coste inicial de 26.228,77 euros sin IVA y se pagaron 26.646,03 euros más otros 26.406,00. El barco pirata fue presupuestado en 27.615,33 euros sin IVA y se acabó pagando 59.256,12 euros. La piscina del tobogán fue presupuestada en 28.068,98 euros sin IVA pero se pagó finalmente 58.208,26 euros.

El tobogán fue valorado en 25.940,96 euros sin IVA y se pagaron 60.308,62 euros. Las casetas depuradoras se estimaron en 22.974,80 euros sin IVA pero al final las dos costaron un total de 119.446,36 euros. La urbanización fue presupuestada en 17.981,84 euros sin IVA pero al final costaron 54.441,86 euros.

Los agentes concluyen que «la fragmentación de una obra mayor en varias obras menores es una de las ‘banderas rojas’, estando recogida en todos los documentos tanto nacionales como internacionales de corrupción en la contratación pública».

Persigue una doble finalidad: eludir el control y fiscalidad de la mesa de contratación del organismo que encarga el proyecto y la adjudicación de la obra, que tiene elevado presupuesto, a una mercantil de forma arbitraria, prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido, es decir, sin publicar una licitación, cuando debiera ser adjudicado mediante procedimiento abierto, restringido o negociado.

Además, «el hecho de que los contratos menores sean adjudicados a la misma empresa matriz no hace sino que constatar la irregularidad». Así mismo, los sobrecostes en más de un 50% a cargo del presupuesto público se suman al resto de irregularidades.

Torres exige aceptar la cesión

Este lunes, el secretario general y portavoz socialista, Manolo Torres, exigió a la alcaldesa que acepte la cesión de las piscinas y las instalaciones deportivas del Parque de Tentegorra. Torres recordó que Arroyo conocía desde hace más de cuatro años la situación en la que se encontraba este parque y los problemas sobre los que habían alertado los servicios jurídicos y la intervención del Estado, pero «no ha hecho absolutamente nada por resolverlo», explicó.

«Si el problema de Arroyo es quién se pone la medalla, se la doy porque a mí las medallas no me importan. Lo único que me importa es que los cartageneros puedan disfrutar de estas instalaciones como he demostrado desde el primer momento», insistió.