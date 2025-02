Tres camiones cargados con terneros pasan horas "paralizados al sol" en el Puerto de Cartagena

Las organizaciones animalistas Animal Welfare Foundation y Fundación Igualdad Animal denuncian que tres camiones cargados con pequeños terneros fueron paralizados este lunes frente al Puerto de Cartagena por exceder el número de horas permitidas de conducción, dejando a los animales "al sol, sin agua o comida durante 10 horas, lo que vulnera las normas de bienestar animal".

La paralización de los tres camiones se produjo a las cuatro de la madrugada: desde esa hora los 120 animales animales quedaron "a la intemperie y sin ningún tipo de cuidado o protección, hasta las dos de la tarde" .

Tras todas estas con los vehículos inmovilizados, ahora, explican Animal Welfare Foundation y Fundación Igualdad Animal, los animales van a ser embarcados rumbo a Libia en el buque Nader-A, una embarcación que navega bajo bandera de Togo, "altamente conflictiva por motivos de seguridad, muy antigua y que no garantiza su bienestar".

«Hay una falta de supervisión y control, tanto en los puertos de salida europeos, como en los puertos de llegada a países no comunitarios. No existe una infraestructura adecuada que permita inspeccionar y asegurar el correcto bienestar animal. No hay planes de emergencia para proteger a los animales de las temperaturas extremas y ni siquiera se exige que haya un veterinario a bordo de los buques ganaderos cuando salen de la UE. Esto deja a miles de animales sin atención veterinaria durante días e incluso semanas durante la travesía marítima», manifiesta María Boada-Saña, veterinaria de Animal Welfare Foundation.

Según informa las organizaciones Animal Welfare Foundation y Fundación Igualdad Animal, estos terneros proceden de Irlanda, Chequia y Eslovaquia, han sido engordados durante algunos meses en España y ahora van a ser enviados a Libia donde serán matados para consumir su carne, un país tercero donde no se garantizan las normas de bienestar animal establecidas por la Unión Europea.