"Noelia Arroyo es la peor versión de Pilar Barreiro, como en su última etapa"

Apenas dos horas después de vencer en las elecciones internas, María Dolores Ruiz anunció que dejaba MC, ¿Esperaban este paso?

Jesús Giménez Gallo: Creo que lo mejor que se puede decir de ella es que cierre al salir. Sí, nos lo esperábamos, porque lleva mucho tiempo negociándolo, viendo qué posibilidades económicas tenía para salir del grupo. Con nosotros no ha trabajado, pero sí con otros este mandato. No se le va a echar en falta.

¿Esto supone un cambio de etapa en el partido?

J. G. G.: La principal diferencia es que el proyecto ahora se enfoca en conseguir aglutinar a la mayor gente posible en torno al cartagenerismo, a esa unión que por lo que sea no se había dado, y que por no existir nos dejó fuera de la Asamblea Regional. Tenemos que trabajar en ser el brazo político de todos los cartageneros que creen que les puede ir mejor.

P. C.: Nuestro objetivo, cada día que nos levantamos, pensamos en lo mismo: «tenemos que gobernar en Cartagena». Es lo que nos están pidiendo los ciudadanos, son nuestro motor, los que nos hacen las propuestas, los que saben que este partido sí puede conseguir cosas para Cartagena que los partidos de las grandes marcas no lo van a conseguir, porque dependen de otros intereses muy diferentes a los nuestros. El partido ha cambiado a mejor. Lo que tenemos que hacer es no cerrar puertas a nadie.

¿Cuáles son los siguientes pasos que van a dar?

J. G. G.: El gobierno es un objetivo que entendemos que tiene que cumplirse a partir de 2027, pero hasta ese momento, como grupo municipal, vamos a mantener la oposición firme, porque somos la única que hay en Cartagena. Sin nosotros no habría oposición, como se ha demostrado en todas las épocas. Y a nivel político vamos a aglutinar, para que el cartagenerismo esté unido para afrontar todos los desafíos que nos vienen. Hay un 90% de cartageneros que saben que a Cartagena le va peor conforme mejor le va a San Esteban, porque San Esteban no reparte con Cartagena, no reparte con el resto.

Gimenez Gallo y Celdrán posan para La Opinión desde el interior del Teatro Romano. / Iván J. Urquízar

¿Se sienten más fuertes tras el resultado de unas elecciones que se adelantaron por una decisión personal y dando pasos para gobernar?

J. G. G.: Es que hay que darlos, Cartagena no puede seguir como está. Tenemos probablemente la peor alcaldesa que ha tenido Cartagena a nivel de gestión nunca. Brilla por su ausencia, ha convertido una empresa de servicios, que es el Ayuntamiento, en una empresa de eventos. Una cosa que la gente no sabe es que Arroyo ha eliminado las brigadas municipales y ha externalizado un contrato. Está descapitalizando el Consistorio simplemente porque piensa que la política es política de espectáculos, que haciendo eventos va a conseguir que la gente no sea consciente de su realidad, pero lo que es verdad es que Cartagena está hoy mucho peor que cuando Noelia entró en 2019. Hablan de un contrato de jardines y no son capaces de adjudicarlo, de un contrato de plagas y lo mismo. Hay tan poca gestión que nosotros tenemos que, a la vez que intentamos impulsar que esas cosas salgan adelante, preparar la alternativa de gobierno. Nuestro resultado es bueno para MC y es bueno para Cartagena y eso lo confirma otra cosa, el PP es el único partido, en el que ninguno de los miembros de su partido ni de su grupo municipal nos ha felicitado por los resultados, como si han hecho el resto de grupos municipales.

¿A Arroyo le hubiera beneficiado que no venciera la lista de MC?

J. G. G.: Arroyo deseaba firmemente que no saliéramos. Llevan año y medio removiendo el fantasma de José López. Está preocupada, es una persona que necesita para quedar bien que otros queden mal. Un MC que propone, que construye y que además rebate con argumentos y al que no puede decir que lo echa del pleno o que grita o que tiene malas formas es un MC que deja a Noelia Arroyo con las vergüenzas al aire. Ella necesita un MC visceral frente al MC de razón que representamos nosotros, y lo necesitaba tanto que seguro que para ella el viernes fue una mala noche.

P. C.: Ella no brilla por sus actos, sino si los demás se van apagando. Tenemos muchos eventos, pero eso a los ciudadanos no les llega, si ves a jubilados que se organizan para cuidar el jardín porque el Ayuntamiento no lo hace. El día a día, ese es el motor que tenemos, que nos transmiten los ciudadanos y nosotros tenemos que demostrarles que somos eficaces. Pero, ¿quién es eficaz? El que tiene el dinero, el que puede hacerlo, MC puede denunciar.

Los representantes de MC Cartagena, a la salida del Teatro Romano. / Iván J. Urquízar

¿Cuáles serían los proyectos que implementarían si gobernaran Cartagena?

J. G. G.: Cartagena es un municipio en el que no se construye, no crece y aumenta el precio de la vivienda, que no permite que los jóvenes se queden a vivir aquí, que pierde actividad económica y esto hace que bajen los salarios. Tenemos que conseguir que en Cartagena se construya porque hay zonas para desarrollar. Según el actual Gobierno, están ejecutando la Ley del Suelo, dicen que en el Plan General va a construir en las zonas contaminadas lo cual sabemos que es imposible y ahora dicen que le va a pedir a la Sareb que haga 1.400 pisos entre Molinos Marfagones y Buenos Aires, que es lo que tiene que hacer el Ayuntamiento en Mandarache. Personalmente he estado cuatro años llevando la iniciativa al Pleno hasta que por fin mandaron los requerimientos, y la semana pasada anunciaron que ocho propietarios habían pedido licencia y han mandado 40 de los 200 que tenían que mandar. ¿Por qué el Ejecutivo local ha estado cuatro años sin querer hacerlo? ¿Y por qué envía 40 requerimientos y no 200? Porque no trabajan, no tienen el modelo claro y no saben que para que Cartagena cambie necesita población. Hay un problema esencial, si Cartagena no gana población y no se construye, se degrada. En los barrios tampoco se reforma la vivienda. Vamos a seguir trabajando y abonando esa línea.

A Giménez Gallo, ¿ cree que son comparables Arroyo y Barreiro, ha dicho que la actual alcaldesa es la peor regidora en cuanto a la gestión?

J. G. G.: Noelia no tiene modelo de municipio, Pilar Barreiro entró al Ayuntamiento en 1995 y hasta 2001, tuvo un modelo de municipio, los dos primeros mandatos de Barreiro fueron correctos, a partir del 2003 entró en un momento de degradación, desde el 2003 al 2015 solo recuerdas de Barreiro que peatonalizó el centro, es lo único que recuerdas, en 12 años. ¿Qué pasa con Noelia Arroyo? Se ha rodeado de parte del equipo de Pilar Barreiro y ahora mismo Noelia Arroyo es la peor Barreiro.

