Urbanismo sanciona al camping de El Portús por construcciones sin licencia

«Dentro del trabajo ordinario que desarrolla la Concejalía de urbanismo» se ha realizado este viernes una visita a las instalaciones al camping de El Portús. Como resultado de esta visita «al verificar las declaraciones responsables presentadas por los interesados se ha comprobado que no se corresponde con lo declarado», señalaron fuentes municipales al ser consultadas por este periódico sobre la presencia de los técnicos municipales en las instalaciones del camping.

Según las conclusiones de los técnicos de Urbanismo, han dado cuenta de la existencia de «construcciones nuevas sin título habilitante sobre las que se va a actuar conforme a la normativa vigente».

Por lo que el Ayuntamiento va a «incoar un expediente sancionador», que implica que se «ordena la paralización de las actuaciones y la restitución a su estado original».

Asimismo, la Plataforma Cala Morena Libre, que defiende el acceso a la cala tradicionalmente nudista, ha denunciado que «tiene conocimiento de la instalación de casas móviles denominadas ‘mobile-home’ en el camping de El Portús». La plataforma recordó que el camping «se encuentra dentro del parque natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, un espacio protegido de gran valor ecológico declarado ZEPA y LIC dentro de la Red Natura 2000».

Desde la plataforma afirman que «la sentencia del Tribunal Supremo establece que las casas móviles requieren de licencia urbanística porque son asimilables a las casas prefabricadas y no a los remolques».

Asimismo, aseguran que «la Plataforma Cala Morena Libre, ha requerido el permiso de obras del camping a la administración local, regional y nacional». Por lo que según sus propias conclusiones debido a que «hasta el momento hayan respondido, lo que todo indica que nunca se le ha otorgado la licencia de obras».

Además, «el camping argumenta que no ofrecen la servidumbre de paso a la playa de Cala Morena por estar de obras, cosa que no debería suceder, pues no tienen licencia de obras», aseguran desde la Plataforma constituida hace unas semanas.

«Recordemos que la Ley de La Servidumbre de Paso es una figura legal se regulada en el título VII (de las servidumbres) del Código Civil, capítulo II (de las servidumbres legales), sección 3a», concluyen su argumentación.

Hace menos de una semana el pasado domingo 16 de febrero esta plataforma convocó una manifestación a la que acudieron medio centenar de personas «para informar de las peticiones a las administraciones y de las acciones a llevar a cabo para conseguir un acceso peatonal a la playa La Morena, en El Portús».

Entre los fines de la Asociación «están la promoción y conservación de la playa de tradición naturista y nudista en el ecosistema del parque natural de la Sierra de la Muela, porque actualmente las instalaciones del camping están valladas impidiendo el acceso a la playa, a pesar de estar en terrenos de Dominio Público y Servidumbre de Tránsito».

Fuentes del Complejo Náutico Portús aseguraron que «no tenemos constancia de procedimiento de ningún tipo ni hemos recibido ninguna notificación oficial». Asimismo, afirmaron que se estan realizando unas obras integrales de remodelación del camping que incluyen zonas comunes y elementos móviles en algunas parcelas. «Trabajamos de manera correcta para garantizar que todo el proyecto cumpla la normativa vigente y estamos alineados para ello con las administraciones competentes», mantuvieron.