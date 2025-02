La carta de la lista de Gallo pidiendo el voto, enciende a López

«Dicen que su candidatura no es contra nadie, pero la presentan esparciendo mierda a diestro y siniestro. Curioso», así define el exalcalde, José Lópezla campaña de Jesús Giménez Gallo para vencer en las elecciones internas de MC.

López reconoce «mi error, confiar en él y en sus capacidades» porque «me acusan de «dejar a la deriva el partido al dar el relevo al Sr. Gallo, y con eso también estoy de acuerdo, va a la deriva desde entonces, porque para que un barco siga el rumbo correcto debe haber un buen patrón al mando, y tristemente no es el caso del Sr. Gallo».

Esta es la respuesta del exlider del partido a la carta a la militancia que envió la candidatura de Gallo en la que hacía referencia a que «por el bien del proyecto, optamos por silenciar actitudes y comportamientos que no estaban a la altura de lo que esperábamos por parte de algunos compañeros. Evidentemente nos referimos a José López y María Dolores Ruiz, que como has podido comprobar han seguido rumbos que hoy ya no reflejan el compromiso colectivo que defendemos; ellos podrán explicarte sus razones».

«Nuestra ejecutiva, la que toma el timón de un barco que en su momento alguien dejó a la deriva, ha llevado a MC Cartagena a alturas que desde hace años parecían inalcanzables», apuntaron.

Pedro Celdrán Martínez, Jesús Giménez Gallo, María José Soler Martínez, Isabel García García, Ricardo Segado García y Juan José López Escolar, protagonizan la lista. El exalcalde se refiere directamente a estos como «a quien otrora creí amigos y que ahora se que solo lo fueron mientras pudieron sacar provecho propio». n