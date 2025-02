Proyecto Abraham baja la persiana en las Seiscientas de Cartagena

Proyecto Abraham cerró sus puertas en la barriada Virgen de la Caridad, conocida comúnmente como Las Seiscientas hace una semana tras once años ayudando a las personas del barrio con proyectos de refuerzo escolar y labores de integración. Según explicó este lunes en una rueda de prensa en el propio barrio el portavoz local del PSOE, Manolo Torres, esto se debe « a las políticas xenófobas de ultraderecha que el Partido Popular ha asumido para contentar a sus socios de gobierno de Vox».

Torres señaló que Accem y Proyecto Abraham, dos ONG que «desarrollan una labor fundamental de integración entre los colectivos en grave riesgo de exclusión social, ya han cerrado tres programas porque el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma les han dejado sin subvenciones para llevarlos a cabo».

«Arroyo, ha comprado el discurso más racista y radical de Vox y está asfixiando a nuestras ONG, dejándolas sin subvenciones y obligándolas a cerrar proyectos fundamentales para promover la plena integración de colectivos que se encuentran en grave riesgo de exclusión social», denunció.

Según los datos de Torres, «la Asociación Proyecto Abraham se vio obligada a cerrar el Proyecto Meteora, con el que atendía a 105 familias de la barriada Virgen de la Caridad, 73 escolares y 50 mujeres árabes, ofreciéndoles apoyo escolar, educación integral, clases de castellano y atención integral a mujeres y familias con el objetivo de frenar el abandono escolar y de fomentar la plena integración».

Junto al portavoz del PSOE se han manifestado una veintena de vecinos que han reclamado que no se finalice el proyecto. «En proyecto Abraham nos ayudan muchísimo, cuando tengo que rellenar alguna documentación me enseñan cómo hacerlo y me ayudan. Si mi hijo necesita una libreta para el cole, se la dan. Subvencionan luces de Navidad pero se olvidan de nosotros, que somos personas. Aquí no nos movemos por razas, somos personas que necesitamos ayuda. Nos quieren quitar lo poco que tenemos y están jugando con el futuro de nuestros hijos. Si hay dinero para la ciudad pero nos los quitan a nosotros que tenemos ganas de crecer y de seguir construyendo», manifestó indignada Fátima Martos, una de las usuarias de Proyecto Abraham.

Martos apuntó que «mi sobrina, que es gitana, aprobó un grado en el instituto Politécnico y actualmente estudia un grado en Integración Social, gracias a la ayuda que recibimos con Proyecto Abraham. Somos personas que queremos mejorar con esfuerzo. Mi sobrina es un ejemplo de que se puede y de que luchamos por lograrlo, pero necesitamos la ayuda».

Igual opinó Bouchra, otra de las usuarias del colectivo Proyecto Abraham en el barrio, quien agradeció que «llevo aquí cinco años y mi hija ha aprendido a hablar español y hoy está sacando las mejores notas en el instituto». n