Instan al Ayuntamiento a permitir las visitas al Castillo de los Moros

El Castillo de Los Moros, una fortificación del siglo XVIII situada en el barrio de Santa Lucía, deberá permitir visitas guiadas mínimo cuatro días al mes. Así lo ha establecido el servicio de Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma, que ha dado la razón a la Asociación Cartaginense y de la Asociación de Fortalezas y Castillos de Cartagena (Aforca), quienes solicitaban al Ayuntamiento, propietario del monumento, la apertura a visitas guiadas al monumento e informa al consistorio del incumplimiento de la ley que obliga a permitirlas, al menos, cuatro veces al mes.

«Este deseo quedó plasmado en los principios que entre otros dieron lugar a la creación de la Plataforma en Defensa del Castillo de Moros como forma de divulgar a colegios y otros colectivos la historia y el valor patrimonial de esta singular fortificación coronada», señalaron desde la Plataforma en Defensa del Castillo de Los Moros tras conocer la resolución.

Según la asociación, «se ha pasado de una situación de libre acceso y tránsito al monumento que produjo durante décadas su continuo expolio y amenaza de colapso de sus edificaciones, a otra, de clausura total en la que a pesar de estar apuntaladas y aseguradas sus partes más débiles no se permite visita alguna».

Creen que el estado del monumento no impide que esto suceda, puesto que es «totalmente factible y seguro la realización de visitas guiadas y organizadas en las que Aforca se ha ofrecido como guía de las mismas, sin que la inseguridad no sea mayor que visitar la Atalaya, San Julián o cualquier otra batería de costa». Asimismo, desde la Plataforma instan al gobierno local a no emprender procedimiento administrativo en contra de esta resolución, a no ser que esté motivado por «el anhelado deseo del comienzo de las obras de consolidación que ya fueron señaladas como urgentes antes de la redacción del Plan Director».

Este documento fue aprobado por la administración regional a principios de enero y establecía «la necesidad de recuperar la volumetría original arquitectónica de la fortaleza».

El Plan incluye «la mejora paisajística del conjunto y prevé el diseño de un jardín transitable mediante pequeños senderos ascendentes hacia el castillo, evocando la presencia del histórico jardín botánico de la Ilustración desaparecido».

«La restauración del castillo y la regeneración de sus barrios debería ser considerado como un gran proyecto estratégico de ciudad como lo fue en su día el Molinete», concluyeron desde la plataforma.

El portavoz de la plataforma, Manuel García, reclamó conocer el Plan Director, así como medidas para la rehabilitación social y medioambiental del barrio «en paralelo con la recuperación de la fortaleza, que se podrían empezar ya». En concreto solicitan mayor control del uso de la luz y del agua y más presencia policial para «regenerar y recuperar la zona».