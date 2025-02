El nuevo PGOU no incluye aún la reserva de suelo para la ampliación del FEVE

La ampliación del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) Cartagena-Los Nietos a Cabo de Palos y los municipios ribereños del Mar Menor es una vieja aspiración de la ciudad portuaria. Hace sólo unos días, el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se reunieron con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que se comprometió a estudiar esta prolongación hacia una de las áreas turísticas más importantes de la Región.

A pesar de estos avances y de la unanimidad y compromiso política, resulta poco menos que llamativo que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, en fase de tramitación, no incluya la necesaria reserva de suelo para hacer posible esta ampliación, que sí existía en el plan general que está en vigor de 1987, tras la anulación del PGOU de 2012.

Asociaciones empresariales, colectivos ecologistas y grupos políticos, como el PSOE de Cartagena, han dado la voz de alarma y han incluido en sus alegaciones al plan la reserva de suelo para la ampliación de la línea de FEVE hasta Cabo de Palos.

El concejal popular de Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, explica a La Opinión, que cuando el Ayuntamiento contrató la asistencia técnica se le indicó a la empresa adjudicataria que utilizara como base el último plan general aprobado, el del 2012, «porque se entiende que está más actualizado que el del 87 y que hay que cambiar menos cosas». Según Ortega, el PGOU del año 2012 no recogía la previsión de la ampliación del FEVE, entre otras cosas, «porque Adif había dicho que no tenía ninguna intención de hacerlo» y no se daban las circunstancias que ahora sí concurren. En este sentido, recuerda que la planificación de las líneas ferroviarias no está sometida a un plan general de ordenación urbana y es competencia del Estado. «Eso significa que el plan puede hacer una previsión, pero después Adif puede decidir que lleva la línea por otro sitio y el plan debe cambiarse y nosotros no podemos decir nada».

Posteriormente, destaca el edil popular, diversos agentes sociales y la COEC manifestaron su interés en ampliar la línea. Eso unido a los compromisos de financiación que se gestaron en la reciente reunión entre la alcaldesa de Cartagena y el secretario de Estado de Transportes han reactivado este proyecto «y por eso se va a introducir ahora» la previsión.

Sobre los motivos por lo que no se introdujo durante la aprobación inicial de plan, que salió adelante en el Pleno municipal por unanimidad, Ortega señala que no se daban entonces las condiciones que ahora sí se dan y no se habían producido esas reuniones con el secretario de Estado.

Por otra parte, sostiene que la inclusión de la reserva de suelo no implicará un retraso en la tramitación del nuevo PGOU, cuyo aprobación inicial se encuentra en este momento en la fase de alegaciones. «Nuestra idea es resolverlas antes de verano, y una vez que se vaya a producir la aprobación provisional llevaremos de nuevo el plan a exposición pública», señala Diego Ortega, que explica que lo harán porque la ley estatal del suelo señala que si hay modificaciones sustanciales el plan debe someterse a una nueva exposición pública, por lo que el Ayuntamiento, a la vista de que aceptará varias alegaciones, no quiere arriesgarse a que ocurra lo que ocurrió en 2012.

En cualquier caso, aclara Ortega, la inclusión de la reserva de suelo no motiva por sí sola el regreso del plan general a exposición pública.