Los vecinos de El Algar reclaman bonificaciones en la línea de autobús

Los vecinos de El Algar reclaman que también se les bonifique el precio del billete de la línea 43 de autobús, al igual que a los residentes en La Manga. Esta situación se desencadena cuando el Consorcio de La Manga aprobó bonificar las cuatro líneas de autobús interurbano en la zona del Consorcio, tras la firma de un convenio con la empresa de transportes Tucarsa.

El acuerdo, que fue posible gracias al incremento en 20.000 euros de las aportaciones de los ayuntamientos de San Javier y Cartagena, afecta a las líneas 43 (Cartagena – Pedruchillo), 44 (Cabo de Palos – Veneziola), 23 (Los Urrutias - La Manga) y 46 (San Pedro del Pinatar - Cabo de Palos).

El precio del billete será «en el caso de los usuarios en situaciones más vulnerables, como personas con discapacidad y familias en riesgo gratuitos, y otros colectivos tendrán tarifas que oscilan entre 0,30 y 0,80 euros por trayecto», según explicó la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Esta medida solo afecta a las personas empadronadas en la zona de este organismo, aunque estas líneas tengan paradas en otras zonas.

Es el caso de los residentes en El Algar, como Monserrat Gómez, quien reclama que también se les apliquen los descuentos.

«Vivimos en El Algar y para que mi hija pueda desplazarse a Cartagena a estudiar estamos pagando en el autobús todos los días un billete a 1,65 euros porque no hay ninguna bonificación», detalló.

Goméz explicó que «según me dijeron en el Ayuntamiento de Cartagena, al pasar por tres municipios es competencia de la Comunidad Autónoma y no tenemos derecho a una bonificación».

Su hija tiene que estudiar bachillerato de Artes en Cartagena porque en el instituto de El Algar no estaba la opción que ella quería y en el de La Unión no fue aceptada, así que tuvo que comenzar a dar viajes diarios fuera del pueblo para estudiar. Aunque Gómez la llevó durante mucho tiempo, a día de hoy no puede hacerlo.

Señaló que recurre al transporte público para ir y venir desde su pueblo hasta la estación de autobuses, que es la última parada de la ruta, y ya al instituto.

Con el actual precio de los billetes, «nos gastamos más de tres euros al día, los cinco días de la semana, que hacen un total de cincuenta o sesenta euros al mes en los tickets del autobús».

«Una compañera de mi hija que vive en La Manga paga 30 céntimos como estudiante, pero cuando llega el autobús a El Algar mi hija paga 1,65. ¿Por qué si es la misma línea?», cuestionó. Además, reclamó que «tenemos el mismo derecho».

Asimismo, denunció que es la única línea de autobús que pasa por el pueblo, «con malos horarios además». Gómez siente que esta situación «nos limita, sobre todo a los jóvenes a la hora de poder estudiar y en un futuro».

Ferrocarril

«Nosotros no tenemos la FEVE, solo este autobús para poder movernos», lamentó. También denunció los tiempos del viaje porque «no es lógico que viviendo en El Algar, tengamos que pasar por La Unión, que también es perder tiempo. Mi hija se tiene que ir de mi casa a coger el autobús a las siete y cuarto de la mañana cuando entra a las ocho al instituto. Tres cuartos de hora porque pasa por La Unión».

Ejemplifica que para acudir a Murcia debe tomar mínimo el 43 u otra línea interurbana o el tren para llegar hasta allí, mientras que para acudir al Hospital Santa Lucía debe de igual forma coger otro autobús una vez en la ciudad.

Si bien aunque su hija ya no esté en esta situación, vaticinó que va a seguir luchando para mejorar las condiciones de los vecinos de El Algar porque «me parece una injusticia tremenda».

El autobús que hace la ruta 43 sale de El Pedruchillo, en la zona de La Manga perteneciente a San Javier, y pasa por Cabo de Palos, Playa Paraíso, Playa Honda, Los Belones, Llano del Beal, El Algar y La Unión hasta llegar a la estación de autobuses de Cartagena.