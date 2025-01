Ruiz y López no liderarán una lista contra Gallo en MC Cartagena, pero la apoyarían

Después del anuncio este martes de la convocatoria de elecciones internas en MC Cartagena para renovar la ejecutiva, dos de las voces más críticas del partido descartan liderar una lista con la que enfrentarse al actual secretario general.

Los comicios se celebrarán el día 14 de febrero y en ellos podrán votar los compromisarios, unas 90 personas que tienen en sus manos elegir el rumbo del partido los próximos cinco años. La propuesta de celebrar las elecciones partió del propio Jesús Giménez Gallo, aunque en realidad podría no haberlas convocado hasta 2028, puesto que su mandato comenzó en 2023.

Tras las últimas discrepancias entre el antiguo líder del partido, Pepe López, y su sucesor, muchos esperaban que con estas elecciones López volviera a dar un paso al frente; sin embargo, este ya lo ha rechazado porque «tengo palabra, dije ante los compromisarios que no me voy a presentar a nada».

«No tengo ganas de volver», afirmó López a La Opinión contundente.

Aunque matizó que «otra cosa es que siga apoyando a María Dolores Ruiz y continuemos con el procedimiento judicial».

Si bien, el exalcalde aseguró que «apoyaría cualquier lista que fuera limpia, no una contraria a Jesús, sino limpia porque lo que hay ahora mismo no lo es». Para López, «Gallo ha tenido un año y medio para hacerse con el partido, pero lo que no puede es controlar las bases». Y vaticinó que «flaco favor le está haciendo al cartagenerismo, porque se van a caer con todo el equipo cuando pasen dos años, de aquí a las elecciones».

«Lo que ha hecho este señor, intentando engañar a todos los afiliados del Movimiento Ciudadano, no tiene nombre. Yo creo que no es digno de seguir dirigiendo MC», concluye López.

Mientras tanto, María Dolores Ruiz, quien la semana pasada conoció la resolución del expediente disciplinario que tenía abierto desde hace seis meses y a la que sancionaron con tres años de suspensión de militancia (que todavía puede recurrir), también se ha manifestado contra Gallo, aunque, al igual que López, rehúsa liderar una candidatura que dispute el poder a Giménez Gallo.

«Jesús ha disuelto la ejecutiva del partido (hecho que sucede una vez que se convocan las elecciones), evidentemente yo estaba siendo un obstáculo y, como no se atreven a expulsarme, estoy en tierra de nadie desde hace tiempo». Él dice que esto ha sido una ejecutiva de transición, «como si se tratara de la muerte del generalísimo», expuso Ruiz, quien, si no se hubieran propuesto los comicios, hubiera seguido siendo presidenta del partido hasta saber si definitivamente es sancionada o no.

«Ahora él quiere hacer su ejecutiva, una vez que cuenta con la mayoría de los compromisarios», aseguró la edil. Para Ruiz, Gallo «se ha quedado con el partido, que ahora ya no se debería llamar MC, se debería llamar JG». Según la concejala, «he sido una china en el zapato y este martes decidió quitarse el zapato y dejar a la china ahí en un rinconcito».

«Si voy a votar, evidentemente voy porque hay otra candidatura alternativa que no sea la suya, si no, no me molesto ni en ir a votar», apuntó Ruiz. Aunque afirmó que podría incluirse en una lista contraria a Gallo porque «estaré en cualquier lista que presente cualquier compromisario que se vaya a enfrentar a Jesús Jiménez Gallo», garantizó.

Ruiz finalizó diciendo que «me da igual que esa lista saque tres votos, pero de esa asamblea de compromisarios Gallo no puede salir presumiendo de que ha tenido unanimidad».

La idea de convocar las elecciones partió del propio Giménez Gallo «para seguir impulsando un proyecto que en el último año y medio no ha dejado de crecer ni de reforzar su compromiso con Cartagena».

Esta decisión es un paso al frente de Gallo, aunque en realidad podría no haber convocado los comicios hasta 2028, puesto que su mandato comenzó en 2023, tras la marcha de Pepe López de la primera línea política después de las elecciones municipales de mayo.

El portavoz municipal señaló que «la salida del anterior secretario general abrió una etapa de transición que, lejos de debilitarnos, nos ha dado un nuevo impulso, gracias al trabajo y la determinación de nuestros afiliados y representantes». Por este motivo, el secretario general y su equipo «damos un paso más para reafirmar la fuerza de MC como alternativa de Gobierno para construir la Cartagena que merecemos».

Según Giménez Gallo, «estamos convencidos de que este proceso electoral abierto, libre y transparente refuerza nuestra independencia y garantiza a Cartagena la continuidad de un trabajo por su futuro con rigor, decisión y optimismo». En los comicios podrán votar unos 90 compromisarios, este número ha aumentado exponencialmente, puesto que la última vez que esto sucedió fueron unos 30.