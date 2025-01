El reglamento de las juntas municipales de Cartagena flexibiliza la elección de vocales

La Comisión de Hacienda e Interior del Ayuntamiento de Cartagena, presidida por Ignacio Jáudenes, aprobó ayer el nuevo Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Vecinales Municipales, que ahora pasarán a denominarse Juntas Municipales, con los votos a favor de PP y Vox y las abstenciones de MC y PSOE.

Además, salió adelante la creación de las diez nuevas juntas con el voto a favor del Gobierno municipal, integrado por PP y Vox, y las abstenciones de MC y PSOE, aunque este último sí ha votado a favor de la constitución de la de Santa Lucía.

Santa Ana, Los Belones, La Manga-Cabo de Palos, San Antón-San Félix, Santa Lucía, Canteras, Casco Antiguo, El Ensanche, Barrio de La Concepción y Barrio de Isaac Peral serán las nuevas zonas que contarán con estos nuevos órganos de descentralización.

«El proyecto elaborado por el Gobierno municipal tras el periodo de consultas ha tenido en cuenta gran parte de las sugerencias formuladas por la Federación de Asociaciones de Vecinos», señalaron fuentes municipales en un comunicado.

Entre las principales novedades del reglamento se incluyen la flexibilización de los requisitos para ser vocal en ellas, puesto que ahora podrán representar a un partido político aunque no residan en la zona si tienen algún interés en su ámbito como una propiedad o un negocio.

Asimismo, el horario para celebrar los plenos también se modifica para que en caso de que todos los vocales estén de acuerdo se pueda realizar la sesión en una franja horaria que no sea la establecida, que actualmente es fuera del horario laboral.

Otra de las incorporaciones es que los asuntos a tratar en el orden del día se deberán presentar con al menos 72 horas de antelación a la fecha de la convocatoria a través de la sede electrónica municipal y por correo al secretario del pleno, que es el secretario de la Omita correspondiente a cada junta.

Los plenos deberán convocarse con mínimo 10 días naturales de antelación.

También se especifica que ahora los vocales deberán intervenir por riguroso orden de representatividad, mientras que deja claro que no se admitirán propuestas ni preguntas que no se refieran a cuestiones relacionadas con el ámbito territorial de la Junta, que no hayan sido objeto de debate en el Pleno del Ayuntamiento y que las sugerencias de los representantes de las entidades ciudadanas en el pleno, tendrán que tener relación con el fin, objeto o actividades de la entidad a la que representan.

De igual forma incluye que los presidentes puedan solicitar la presencia de un técnico municipal en un pleno para explicar a los asistentes un asunto de interés.

Por último, también se ha establecido un límite en los turnos de intervención, siendo cinco minutos el máximo para presentar las propuestas, diez el de respuesta del presidente y cinco para los representantes de las asociaciones, mientras que los vecinos que lo hayan solicitado antes podrán intervenir como mucho media hora a razón de 2 minutos por vocal y los ruegos y preguntas durarán como mucho otros treinta minutos.

Con este nuevo reglamento se separa el funcionamiento de la futura ordenanza de participación ciudadana.