Las nuevas juntas de Cartagena no convencen a los segregacionistas de La Manga

Ante el anuncio del Ayuntamiento de Cartagena de crear 10 nuevas juntas vecinales, dos de ellas en la zona del Mar Menor, la de La Manga-Cabo de Palos y la de Los Belones, el presidente de la Comisión Promotora Pro-Ayuntamiento ‘Entre Dos Mares’, Luis Cabello, afirma que esta acción «no es una solución para nosotros. Lo que haga el Ayuntamiento me parece muy respetable y bueno, es una iniciativa que puede responder a lo que nosotros estamos pretendiendo, pero a nosotros no nos sirve».

Cabello cree que este anuncio es «una decisión que a nivel político puede resultar interesante para el consistorio pero a nosotros no nos resuelve nuestra pretensión de tener un Ayuntamiento propio».

Esta nueva división territorial «tampoco nos resuelve los problemas que tenemos con San Javier porque el territorio que queremos emancipar está dividido entre los dos municipios, aún en el caso de que hubiese una inversión millonaria no se resolvería la problemática con el otro Ayuntamiento».

El principal problema que pretenden solucionar con la emancipación es que «no hay una coordinación debida a la hora de las inversiones y a la hora de dar los servicios que los ciudadanos nos merecemos».

Para conseguir su objetivo van a seguir haciendo asambleas informativas entre los residentes para recabar el mayor apoyo vecinal posible, y cuando lo hayan logrado presentar el pertinente expediente.

Además, hace unos meses encargaron a la UPCT un estudio sobre la viabilidad económica de crear un consistorio propio para el territorio que va desde el Sabinar hasta el final de La Manga.

Además, en la Universidad están analizando si en los dos municipios de los que se segregarían las consecuencias fueran tan grandes que pudiera hacer inviable a alguno de ellos. Esperan conocer los resultados después de Semana Santa.