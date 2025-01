Tensa asamblea de compromisarios en MC tras la fallida moción de censura en Cartagena

Como si de una película se tratara, una fría tarde de invierno se ha vuelto tormentosa durante la asamblea de compromisarios de Movimiento Ciudadano, celebrada en el casino de Cartagena. Conforme la discusión se acaloraba, la lluvia arreciaba y el gran chaparrón estalló, en el sentido meteorológico, a la salida del secretario general Giménez Gallo y de su predecesor, Pepe López.

Si bien la reunión empezó calmada con la aprobación sin votos en contra de las cuentas y la línea de trabajo de MC, en el turno de ruegos y preguntas estalló la confrontación entre López, María Dolores Ruiz, quien espera la resolución de su expediente disciplinario, y Gallo con gritos que traspasaban las puertas cerradas de la sala en la que tuvo lugar la asamblea.

Gallo le reprochó a Ruiz que «ha pensado en dimitir pero no ha dimitido», mientras que esta se mantuvo firme en su posición de no dejar el acta de concejal independientemente de que la expulsen o no del partido. Además, durante la reunión se eligió a la Comisión de Garantías a la que tendrá que recurrir en caso de no estar de acuerdo con la resolución del expediente.

Cuando López recriminó a su sucesor la fallida moción de censura, Giménez Gallo no dudó en darle las gracias por hacer «oposición a MC», lo que ocasionó el aplauso de una parte de los asistentes. Gallo instó a López a «montar de una vez su partido».

Las divisiones internas cada vez pesan más en el partido, y alguno de los compromisarios aseguró que «tal y como estamos ahora sacamos tres concejales».