Pepe López: "La continuidad de Giménez Gallo depende de que sea alcalde"

María Dolores Ruiz espera tranquila la resolución

La presidenta de MC, María Dolores Ruiz, tiene abierto un expediente disciplinario que vence en unos diez días según sus cálculos y que podría acabar en expulsión. Mientras esto sucede, espera tranquilamente y sigue trabajando, «en mi línea, defendiendo el patrimonio y ya está, no estoy preocupada porque no he hecho nada y tengo la conciencia tranquila». «Tengo claro que voy a seguir de concejal del Ayuntamiento de Cartagena, voy a seguir trabajando», señaló Ruiz a preguntas de La Opinión. «Me debo a los cartageneros ante todo que son los que han confiado en mí, los que me confiaron a mí el voto», apuntó la concejala. Por lo qu explicó que «voy a seguir trabajando igual, independientemente del resultado, no tiene nada que ver. El acta de concejal será mía en cualquier caso porque es individual». «Vine a la política a trabajar por Cartagena, no estoy acostumbrada a las intrigas palaciegas porque no he buscado eso, soy una persona normal que se enamoró del patrimonio local y quiere defenderlo», concluyó.