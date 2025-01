Giménez Gallo asegura que llegaron a agredir a Diego Salinas para paralizar la moción de censura en Cartagena

Tres días después de que La Opinión desvelara los intentos de MC de hacerse con la Alcaldía de Cartagena tras una moción de censura a la popular Noelia Arroyo, el líder de MC, Jesús Giménez Gallo, ha querido explicar algunas de las incógnitas sobre los contactos con dos miembros de Vox para traspasarle el bastón de mando.

Según afirma Giménez Gallo, fue Diego Salinas, concejal de Vox y miembro del Gobierno local de Arroyo, la persona que se puso en contacto con su grupo en verano para mostrarle su descontento con el actual ejecutivo local, del que forma parte como primer teniente de alcalde.

No obstante, estas conversaciones cristalizaron en Navidad y cuando “MC acepta pensar en plantear una alternativa de gobierno, Noelia Arroyo se pone muy nerviosa, filtra una información (Giménez Gallo acusa a Arroyo de filtrar su intento de moción), y al señor que estaba pensándolo (pensando cambiar de bando, se refiere a Diego Salinas), por lo que sea, lo agreden y saca un comunicado que bien parece cuando uno lo escucha desde luego que lo está leyendo y no descartaríamos que pudiera tener cualquier tipo de presión, diciendo que lo estamos presionando nosotros, cuando en la realidad nos permite afirmar que las presiones y las coacciones no las ha recibido de este lado del Pleno Municipal”.

Según el portavoz de MC, Salinas fue agredido este viernes, hecho que le impidió acudir al nombramiento de María Dueñas como Hija Adoptiva de Cartagena, y lo denunció ante la Policía Nacional ese mismo día, por lo que “mientras no se demuestre lo contrario, en este caso el señor Salinas sería una víctima, el hecho de pensar en cambiar el gobierno le estaría costando por parte del entorno de aquellos que no quieren que el gobierno cambie, este tipo de situaciones”. Esta redacción ha intentado sin éxito contrastar este extremo con el propio concejal de Vox.

Aseguró que Arroyo debería dar muchas explicaciones “al menos para desmarcarse de estas cuestiones, que su primer teniente de alcalde, que tenía intención de cambiar el gobierno, está padeciendo en fecha reciente”.

Vox desmiente la versión de Giménez Gallo

VOX responde a las declaraciones del secretario general de MC que "es lamentable que el señor Giménez Gallo utilice a Vox para tapar la crisis interna que atraviesa su partido, el cual ha implosionado desde la marcha de Pepe López".

Y resaltan que "ha sido él quien ha buscado en varias ocasiones acercarse a Vox para proponer una moción de censura, una propuesta que siempre hemos rechazado firmemente".

Asimismo, "le recordamos a Jesús Jiménez Gallo que, conforme a la Ley de Régimen Local, un concejal tránsfuga no puede ocupar un cargo en el gobierno municipal, lo que pone en cuestión su continuidad en el cargo".

Desde el partido conservador afirman que "seguiremos defendiendo a los cartageneros, sin subidas de impuestos y trabajando por el bienestar de nuestra ciudad", sin olvidar que sus líneas rojas, "si el Partido Popular mantiene su postura y no cumple los pactos con Vox en materia de inmigración ilegal, nosotros abandonaremos el gobierno municipal. Como ya hemos defendido en numerosas ocasiones, tanto a nivel regional como nacional, Vox no negociará ni aceptará acuerdos que vayan en contra de nuestros principios, y mucho menos en cuestiones tan fundamentales como la inmigración ilegal".

"Dejamos claro que no tenemos miedo a defender lo que creemos y a seguir luchando por una Cartagena más segura y justa para todos", concluyeron.

