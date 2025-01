Cartagena adopta a María Dueñas

Arropada por los amigos que ha cosechado desde su llegada a Cartagena, el cariño de todo el municipio y agradecida por «el reconocimiento institucional», pero también «emocional, humano y de amistad», María Dueñas fue nombrada este viernes Hija Adoptiva de Cartagena en un acto que tuvo lugar en el salón de plenos del Palacio Consistorial.

La autora de ‘El tiempo entre costuras’ nació en Puertollano pero se trasladó a Cartagena hace más de 30 años cuando su marido, Manuel Castellanos, obtuvo plaza como profesor de latín en el instituto Isaac Peral, cuando aún las transferencias en educación no se habían trasladado a las comunidades autónomas.

«Llegué por casualidad y con sensación de temporalidad a una Cartagena muy distinta a la de hoy día, que no estaba en sus mejores años a finales de los 80, más oscura, el puerto no estaba abierto y no había turistas», recordó la escritora.

Su vinculación con Cartagena se refleja en sus obras, porque «tan fascinante me ha parecido la ciudad siempre con sus capas de historia que mi segunda novela ‘Misión Olvido’ tiene un sustrato grande de una Cartagena que no llegué a conocer, pero es volver a los 50, cuando estaban aquí los americanos y España empezaba a abrirse». Además, tendrá especial relevancia en su próximo libro, que estará a la venta en el mes de marzo, como puerto de partida de los exiliados españoles hacia Orán.

Con los ecos de la cercanía entre la ciudad y Orán y que «cruzan mares, carreteras, la Región de Murcia y Castilla La Mancha para llegar a Madrid», la reconocida escritora no quiso perder la oportunidad de hacer varias reivindicaciones, «como ya soy Hija Adoptiva». Reclamó «un tren que nos venga ya porque estamos vendidísimos», lo que generó el aplauso unánime de los presentes.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, señaló que «en la tierra de Carmen Conde, Cartagena debe tener la inteligencia de cuidar a los creadores, respetar el talento de personas capaces de crear personajes, espacios, pensamientos que van a tener una vida más larga que la nuestra. Es un lujo contar con autores de éxito como María Dueñas que luchan contra un olvido que nos empobrece como país».

Dueñas fue propuesta de forma unánime para recibir esta distinción por el pleno del Ayuntamiento y se incoó un expediente de Honores y Distinciones en julio de 2021, con el anterior edil de Cultura, David Martínez, como instructor del documento, que recoge que Dueñas «sin haber nacido en Cartagena, demuestra un inequívoco amor a esta tierra, a la que quiere como los nacidos en ella y que ha dado a conocer en el exterior, como pocos hijos de Cartagena han hecho nunca; destacando por sus cualidades profesionales, con las que ha alcanzado una extraordinaria relevancia pública».