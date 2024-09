Nueva denuncia contra el anestesista de Sara Gómez

La familia de Sara Gómez, la mujer fallecida en 2022 a consecuencia de las lesiones, directas e indirectas, que le provocaron una intervención quirúrgica de estética en un hospital de Cartagena, ha vuelto a denunciar al anestesista que la atendió en aquel proceso y que está siendo investigado por falsedad documental y homicidio imprudente por, al parecer, volver a suplantar la identidad de otro profesional para participar en una intervención quirúrgica en un hospital concertado de Murcia.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 15 de noviembre en el Hospital Mesa del Castillo, dónde, según la familia, el doctor Giménez Viudes, que fue reconocido por la paciente como el anestesista investigado por la muerte de Sara, firmó de su puño y letra, pero bajo el nombre y número de colegiado de otro anestesista, está vez el doctor Lajarín Barquero.

Toda la documentación recopilada por la familia sobre este asunto ha sido enviada a la dirección General de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Comunidad Autónoma, que ya ha dado curso a la misma reenviando la información a los centros directivos correspondientes, en base a las competencias propias de los mismos.

Los familiares insisten en que existe una sanción sobre el anestesista de 9 meses de suspensión de funciones por la comisión de una falta grave por el caso de Sara Gómez, impuesta por el Servicio Murciano de Salud (SMS), aunque no se ha hecho efectiva. Desde la Dirección General informan de que está sin ejecutarse porque la resolución sancionadora ha sido recurrida en alzada y aún no es firme. No obstante, los denunciantes insisten en que es incomprensible que el anestesista que intervino a Sara siga ejerciendo la profesión con toda la documentación existente y las denuncias interpuestas, además de los procesos judiciales abiertos.

El juicio continúa

Mientras, el juicio en torno a la muerte de Sara Gómez sigue su curso y está previsto que el 4 de octubre comparezcan en los juzgados, en calidad de testigos el forense judicial, el perito de la acusación y otro del SMS.