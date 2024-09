Nuevas mejoras para la aplicación ‘Cartagena Viva’

Una aplicación para móvil que recoge toda la información destacada sobre los puntos turísticos del municipio, así como una amplia guía de los establecimientos comerciales, hoteleros y de restauración. Así es ‘Cartagena Viva’, la herramienta que desarrolla el Ayuntamiento y que pese a anunciarse en abril de 2022 a colectivos, asociaciones e instituciones del sector, aún no ha entrado en funcionamiento. La razón, según indican desde el Gobierno local, son nuevas mejoras técnicas que se van a incorporar a la app, así como contenidos extra.

Una ampliación de la idea primigenia que, en principio, no impedirá que la aplicación esté operativa antes de que acabe el año, según las mismas fuentes. Y es que, además de las mejoras descritas, también se debe adaptar la herramienta a los ajustes estéticos necesarios de la nueva marca turística de la ciudad, ‘La Gran Cartagena’.

Hay que recordar que desde su anuncio, la aplicación ha contado con al menos dos inyecciones económicas. Así, en septiembre de 2022 se adjudicó a una empresa el servicio para gestionar la actualización y el mantenimiento de la app con un contrato de 17.000 euros. Un año después, en diciembre de 2023, desde el Ejecutivo local se destinaron más de 16.000 euros para la puesta en marcha de la aplicación, que debía arrancar en el mes de enero de este año.

Unas inversiones que deberán rentabilizarse una vez que entre en funcionamiento de forma definitiva la herramienta, que debe ofrecer datos dinámicos y esenciales para aumentar la experiencia turística de los visitantes y de los propios ciudadanos.

No obstante, esta demora no ha pasado desapercibida para la oposición. Concretamente, desde MC Cartagena han calificado como «fracaso» del Ejecutivo local la iniciativa que partió del equipo de Gobierno de la anterior legislatura, conformado por ediles del PP, de Ciudadanos y concejales no adscritos.

La concejala cartagenerista Mercedes Graña ha sido contundente en sus críticas a la aplicación «que fue anunciada a bombo y platillo por el Gobierno de Noelia Arroyo hace ya dos años y medio y que nunca ha llegado a ser una realidad». «Después de haber despilfarrado más de 30.000 euros de todos los cartageneros para su lanzamiento, a día de hoy no puedes descargarla en tu móvil», destaca.

Para Graña, se trata, en definitiva, de «un fracaso que se suma a una larga lista donde figuran ‘Cartagena Market’ o el plan sombra, entre otros muchos, y que supone más dinero despilfarrado en proyectos piloto». «Confiamos en que alguna ocasión terminemos pilotando un proyecto que vaya bien», sentencia la concejala de MC.

Acuerdo con Almería

También en materia turística y comercial, el Gobierno local ha firmado un contrato con la Asociación de Empresarios de Hostelería y Alojamientos Turísticos de Cartagena (Hostecar) para un servicio de intercambio gastronómico con Almería. Se trata de un acuerdo con un coste de 14.520 euros, a través de la Concejalía de Turismo, del que se dará más información en una presentación en próximos días.