Último intento para legalizar un polémico restaurante en La Azohía

Más de un año después de que se notificara la apertura de un expediente sancionador sobre un nuevo restaurante que se construía en La Azohía, en la esquina de la carretera principal con la calle Ballena, y que obligaba a su retirada, la instalación sigue en pie en la zona. Según han informado desde la Concejalía de Urbanismo, al parecer, el administrador del futuro negocio hostelero ha informado al departamento municipal de su intención de legalizar las instalaciones, sobre las que se exigía su retirada y devolver la parcela a su estado original.

Y es que, desde el Ayuntamiento de Cartagena se concedió licencia provisional de obras para poder comenzar los trabajos, aunque tras una inspección debido a numerosas quejas vecinales, los técnicos de Urbanismo abrieron un expediente sancionador y otro procedimiento de legalización al detectar que la construcción instalada no se ajustaba a la recogida en la licencia.

Según informó en su día el propio Ayuntamiento, el plazo para legalizar caducó hace ya más de un año, pero ni la propiedad ha desecho las obras llevadas a cabo ni la Administración local ha actuado de forma subsidiaria.

Ahora, tras el anunció del propietario de retomar el proyecto legalizando las obras, los técnicos municipales están a la espera de ver qué proyecto y qué actuaciones vuelve a plantear para ver si se ajustan o no a lo requerido. Hay que recordar que entre las deficiencias detectadas, según se informó en su día, se encuentran la instalación de una plataforma de hormigón que no se ajustaba a lo solicitado y la cercanía de la construcción con las viviendas colindantes, ya que no dejaba espacio respecto a las casas, según denunció la plataforma ‘La Azohía en peligro’, que también ponía el foco en diversos problemas sobre las instalaciones de suministro de agua.

Así, pese a que los propietarios anunciaron en su momento que el negocio estaría abierto durante la primavera del año pasado, lo cierto es que tras dos veranos la estructura sigue sin avanzar en ningún sentido, lo que provoca malestar entre bañistas y vecinos de la población costera.

Sin aparcamientos

Y no solo por la ubicación del establecimiento a medio construir, que afea la primera línea de playa de la localidad, sino también porque al inicio de las obras se eliminó el espacio de aparcamiento que existía en la parcela y que era uno de las pocas zonas alternativas a las escasas plazas de parking con las que cuenta la población pese al incremento de sus habitantes durante la temporada estival.

Un problema recurrente en la zona ya que si bien existen parcelas privadas que se han utilizado como aparcamiento en los últimos años, como la mencionada, muchas han sido valladas o convertidas en negocios por parte de sus propietarios, volviendo a generar la escasez de aparcamiento en una de las zonas más importantes del litoral cartagenero.