Salud critica la distribución de fondos para atención primaria en la Región

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, expresó su descontento con la distribución de fondos para atención primaria asignados por el Gobierno central, calificándolos de "migajas". Pedreño señaló que, de los 172 millones de euros destinados a toda España, solo 5 millones corresponden a Murcia, mientras que la Consejería de Salud de la región invierte 48 millones de euros en este sector.

"Pedimos un esfuerzo más grande al Gobierno central y al Ministerio de Sanidad. La distribución de esos fondos, realmente, son migajas. Lo que pedimos es algo más serio y tomarse en serio la atención primaria", declaró Pedreño.

El consejero también hizo hincapié en que estos fondos no solucionan el déficit de médicos ni los problemas derivados de la ausencia de residentes que no han podido finalizar su formación en mayo y deberán hacerlo en septiembre. "Esto no soluciona el déficit de médicos ni la problemática de este verano, con la ausencia de los residentes que no han podido finalizar en mayo y finalizarán en septiembre", añadió.

A pesar de las dificultades, Pedreño destacó y agradeció el esfuerzo realizado por los profesionales de la salud para cubrir el plan de verano. "Vuelvo a agradecer a los profesionales el esfuerzo tan grande que han hecho este verano para cubrir el periodo de vacaciones y, por tanto, llevar a cabo el plan de verano del servicio de salud", subrayó.

Además, Pedreño insistió en la necesidad de abordar de manera efectiva los problemas estructurales de la atención primaria y de proporcionar recursos adecuados para asegurar una atención sanitaria de calidad a la población de Murcia.