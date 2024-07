El Ayuntamiento de Cartagena recurre a la edificación forzosa para construir nuevas casas

El portavoz de MC Cartagena, Jesús Giménez, recriminó a Arroyo no tener «un modelo de municipio», algo que justificó afirmando que «no hay Gobierno y no hay gestión». Mostró su decepción con el Ejecutivo, que no es capaz de conseguir proyectos clave para el municipio como la variante de Alumbres ni la ZAL, provocando un aislamiento ferroviario». Giménez lamentó la falta de apuesta por la comarcalización y la provincia, algo que aprobó el pleno, la agricultura sostenible o la descentralización, entre otros asuntos. Para el portavoz cartagenerista, el Gobierno local debe «dejarse de pan y circo, y tener un proyecto de ciudad» y para ese fin «está y tienen la mano tendida de MC».