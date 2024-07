El PSOE pide a Arroyo que eche a la ultraderecha de Vox del Gobierno de Cartagena

El portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Torres, ha pedido a la alcaldesa del Partido Popular, Noelia Arroyo, que cumpla sus promesas y rompa el acuerdo de Gobierno con Vox, exija a López Miras que apueste de forma “real y efectiva” por la ciudad, y deje de construir un municipio “de cartón piedra con anuncios y proyectos vacíos y sin presupuesto”.

"Usted prometió que ésta iba a ser la legislatura del consenso y del acuerdo”, ha dicho Torres durante su intervención en el debate del Estado del Municipio que se desarrolla este viernes. “Tendió la mano y después la retiró para rendir pleitesía a su jefe Fernando López Miras (PP) y al señor José Ángel Antelo (Vox), el mismo que la semana pasada rompió el Gobierno regional”. “La reto a que rompa su pacto con Vox y que vuelva a las políticas centradas y de acuerdos con la mayoría que usted misma defendió y prometió”, ha señalado el portavoz socialista.

El edil ha destacado en su intervención que uno de los principales logros de Arroyo en su primer año de legislatura, aunque tercero como alcaldesa, ha sido que, “por primera vez en la historia, el Ayuntamiento ha dejado de estar al servicio de los ciudadanos para ser una pieza más del engranaje y la estrategia del PP, tanto a nivel regional como a nivel nacional”.

“Ha cambiado Cartagena por unos cuantos votos para que su jefe fuera presidente regional, teniendo además el incuestionable honor de ser la alcaldesa que ha metido a la ultraderecha en el Gobierno local por primera vez en la historia”, ha incidido Torres.

El portavoz socialista también ha afeado a Arroyo que no cumpla ninguno de sus compromisos. “Su segundo gran logro ha sido el de construir una Cartagena de cartón piedra que no existe porque ninguna de sus promesas se cumple”, ha dicho, añadiendo que “su Cartagena de anuncios vacíos no nos sirve y ya nadie se la cree”, tras recordar ejemplos pendientes como el Cine Central, el Teatro Circo, el Centro de Formación, el Plan Elegimos Los Nietos, el Hotel de Asociaciones o su promesa electoral de que el transporte urbano sería gratuito.

Inversión regional

Como último gran logro de Arroyo, Torres ha señalado su incapacidad para exigir al presidente regional que invierta en Cartagena lo que promete e incumple año tras año y que se traduce en la pérdida de más de 16 millones de euros solo en 2023, y de más de 210 millones que nos corresponderían del reparto de los fondos de Diputación Provincial.