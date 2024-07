El PP exige por escrito el cierre del Naval o volverán las protestas

El Partido Popular (PP) ha exigido al ministerio de Migraciones que cumpla lo prometido y ponga por escrito que renuncia a la compra del antiguo hospital Naval y que cerrará en junio de 2025 el campamento temporal de inmigrantes que alberga o volverán las protestas ciudadanas.

Así lo ha indicado la diputada del PP en el Congreso, Isabel Borrego, para quien «si dentro de unos días el Ministerio no dice por escrito que se cierra el CETI el año que viene, los cartageneros podrán manifestarse con toda su buena intención».

En ese sentido, Borrego ha recordado que «la sociedad civil, en un gesto constructivo y de buena voluntad, ha suspendido las movilizaciones tras el anuncio de la Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, de que iba a desmantelar el campamento de inmigrantes».

Sin embargo, «a día de hoy no ha habido un solo avance, no se ha iniciado ninguna actuación en la materia», ha afirmado la diputada nacional del PP, quien ha incidido en que el Ministerio «debe tomar medidas ya para no agotar el año de prórroga que se ha concedido al campamento».

«Migraciones debe renunciar ya, de manera clara y fehaciente, al procedimiento de cesión demanial que se ha iniciado, y del que tuvimos noticia solo por el expediente urbanístico que oportunamente abrió el Ayuntamiento tras detectar obras ilegales», ha remarcado Borrego, quien ha apuntado que esta fue otra de las promesas que Cancela hizo en su visita a la alcaldesa de Cartagena.

El PSOE local responde

Las nuevas declaraciones del PP sobre el Naval han encontrado respuesta en el grupo municipal socialista. Su portavoz, Manuel Torres, ha exigido a los populares que dejen de usar el antiguo hospital «para confrontar de manera partidista», recordando que ya existe un acuerdo con la Secretaría de Estado que ha sido ratificado por los portavoces de todos los grupos municipales del Ayuntamiento.