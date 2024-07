José López irrumpe en la crisis de MC Cartagena con una querella a Giménez Gallo

El que fuera alcalde de la ciudad y secretario general de MC, José López, irrumpió este lunes en la crisis del partido tras la denuncia pública de su actual presidenta y concejala, María Dolores Ruiz, contra su actual líder y portavoz, Jesús Giménez Gallo, sobre una presunta alteración ilegal de los estatutos de la formación. López, en una rueda de prensa en el Casino a la que acudieron unas 30 personas, anunció una querella contra Giménez Gallo que presentará en los próximos días y a la que espera se sumen compromisarios y simpatizantes.

El exsecretario general de MC hizo suyas las acusaciones de Ruiz sobre la presunta manipulación de los estatutos, llegando a afirmar que fue el actual líder de la formación quien «decidió manipularlos». No obstante, no libró al resto de concejales y miembros de la Ejecutiva del partido de ser cómplices. De hecho, advirtió de que si no se suman a la querella y retiran su apoyo a Giménez Gallo, la denuncia también irá para ellos. Llegó a decir que la actual presidenta del partido convive en el pleno con «7 lobos», en referencia al resto de ediles cartageneristas.

López explicó que interviene en este asunto por su compromiso en la «lucha contra la corrupción» y alabó la «valentía» y la «integridad» de Ruiz a la hora de denunciar la presunta manipulación de los estatutos, modificando los aprobados por la Asamblea del partido en octubre de 2023. El cambio, que no ha quedado reflejado en los enviados oficialmente al Ministerio para su validación, residía en incorporar la sustitución por «vacante» de miembros de le Ejecutiva, por lo que se podrían ocupar estos puestos sin necesidad de llevar a cabo elecciones, algo que no se pactó.

Dimisión en pleno

Asimismo, López aprovechó la comparecencia para exigir a la Ejecutiva del partido que convoque una asamblea general informativa para explicar todo lo sucedido y que también se convoque una Ejecutiva. El ex secretario general fue más allá y exigió la dimisión del secretario general y de toda la Ejecutiva, para que se pueda iniciar un nuevo proceso de elecciones. Dijo que aún quedan tres años para recuperar el partido antes de las próximas elecciones y se postuló para ayudar en el proceso en el puesto en el que sea necesario.