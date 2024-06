La Dani: "Hemos avanzado bastante en igualdad, pero no lo suficiente"

¿Qué supone para usted pregonar este año el Orgullo en Cartagena?

Dar un pregón el día del Orgullo, ya de por sí, me parece una locura y una responsabilidad, pero también me hace especialmente ilusión que sea en Cartagena ya que soy mitad cartagenero.

Recogiendo ese guante, según tengo entendido, su padre es de la ciudad portuaria, aunque usted no naciste aquí. ¿Qué relación ha tenido o tiene con Cartagena?

No solo mi padre. Toda mi familia por su parte es de aquí, de Cartagena, así ya se puede imaginar. Vengo mucho, sobre todo en verano, en verano; pero también en cualquier fecha señalada para la familia.

Decía sentir una gran responsabilidad por ser la pregonera del Orgullo de Cartagena. ¿Tiene pensado ya cómo hará su intervención? ¿Nos podría adelantar algunas pinceladas?

Lo tengo escrito sí, aunque, conociéndome, seguramente a ultima hora, durante el viaje en autobús de camino a Cartagena, lo repasaré y le daré algún retoque. Creo que lo mejor es que venga todo el mundo al puerto -a partir de las 20.00 horas-, que no se lo pierda y disfrute con nosotros.

En los últimos meses su nombre se ha manifestado como un icono LGTBIQ+. ¿Cómo se siente ante esta circunstancia?

No creo que sea un icono LGTBIQ+, al menos yo no me lo considero. Sí que creo que, últimamente, tengo un poco mas de visibilidad, pero yo simplemente hago lo que puedo con mi mera existencia. Si mi mera existencia puede ayudar a alguien de algún modo, me alegra muchísimo.

¿Se considera una persona activista?

No. Creo que para ser activista tiene que haber una militancia, un trabajo detrás que yo no hago. Como le decía antes, supongo que solo existir y proyectarme al mundo con mi identidad se puede considerar activisimo, pero no soy militante.

Su nombre ha irrumpido de forma arrolladora con los éxitos que ha cosechado con su interpretación en la película ‘Te estoy amando locamente’, que le ha supuesto un premio Feroz y una nominación al Goya. La película habla del inicio del movimiento LGTBIQ+. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. ¿Qué valoración haces de la situación actual en el país?

Creo que nuestra situación ha mejorado mucho desde 1977, el año en el que se basa la película. Obviamente, hemos ganado en derechos, gracias a todas esas personas que pusieron su cuerpo y su lucha para que nosotras podamos estar aquí hoy. Pero no podemos relajarnos. Como dice mi personaje en la película: ‘Las cosas están cambiando pero no han cambiado todavía’».

Las últimas elecciones europeas mostraron un ascenso de ideologías cercanas a la ultraderecha. ¿Cree que la situación puede verse afectada tanto a nivel nacional como a nivel europeo?

Claramente la situación es preocupante con el ascenso de este tipo de ideologías, pero jamás dejaremos que haya ningún retroceso en todo lo que se ha conseguido hasta ahora. No lo permitiremos.

Centrándonos en nuestro país, ¿cómo valora las políticas que se han llevado a cabo en los últimos años por la igualdad?

Hasta ahora creo que hemos avanzado y ganado bastante, pero no lo suficiente.