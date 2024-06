Mathieu Kessler: "Queremos que la UPCT sea el referente tecnológico de la Región"

Nacido en 1970 en Francia, Mathieu Kessler llegó a la Región de Murcia en 1997 tras doctorarse en Matemáticas en la Universidad Pierre y Marie Curie, de París. Desde entonces da clases en Cartagena, donde es Catedrático de Estadística e Investigación Operativa en la UPCT. Kessler opta al Rectorado de la Politécnica porque considera que «la universidad está perdiendo vida, hay que revitalizarla y creo que podemos aportar lo que falta».

¿Qué empuja a un Catedrático en Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Politécnica a montar una candidatura y presentarse a las elecciones al Rectorado de la UPCT?

Me siento totalmente cartagenero. Estoy casado con una caravaqueña y tengo dos hijos que han nacido aquí. Me siento afortunado por todas las oportunidades que me ha dado la UPCT y creo que puedo aportar algo a la universidad con un proyecto para los próximos seis años. Entiendo que es bueno para la universidad que haya debate y que haya más de una propuesta para el Rectorado. En el equipo tenemos la impresión de que la Politécnica está perdiendo algo de vida, los espacios están cada vez más vacíos y hay una cierta desmotivación por parte del profesorado. Hay retos que abordar y nos gustaría revitalizar la universidad.

Ante esta situación, ¿qué propuestas tienen para la institución y qué ideas irán dando a conocer en la campaña electoral que arranca hoy martes?

Tenemos tres pilares y en ellos destacan los alumnos, ya que están en el centro de nuestra vocación como universidad. Queremos darles el apoyo que necesitan para crecer como personas preparadas profesionalmente para contribuir a la sociedad. Queremos captar más alumnos y darles el aprendizaje más oportuno y adecuado en cada caso. Para ello debemos estar atentos a los cambios, a las tecnologías nuevas y a la entrada de la inteligencia artificial en el campo de la ingeniería. Buscaremos revitalizar el campus, ya que está perdiendo vida. Para ello queremos recuperar la práctica deportiva, que en los últimos años se ha empobrecido, pero también queremos mejorar la oferta cultural, que nuestras instalaciones cuenten con salas de estudio (incluso 24 horas) y ampliar el horario de la biblioteca. La idea es recuperar todo aquello que se fue perdiendo como consecuencia de la pandemia. En el segundo pilar, el profesorado, queremos ganar en agilidad. Somos una universidad pequeña y eso debería ser una ventaja y deberíamos ser más ágiles a la hora de funcionar, ya que los profesores se quejan de que la burocracia les quita tiempo para las tareas por las que realmente están contratados. Y la tercera pata sería la implicación de todos los miembros en el funcionamiento de la universidad, ya que percibimos menor implicación y falta de participación. Hay que reactivarlo. Conseguiremos abordar los retos a los que se enfrenta la universidad si lo hacemos como conjunto, de forma transversal y trabajando todos con el mismo objetivo.

Debemos revitalizar el campus recuperando la práctica deportiva y actos culturales"

¿Está la captación de alumnos, incluso internacionales, entre los objetivos más inmediatos?

Hay una iniciativa que lleva funcionando algo más de cuatro años, que se consiguió con el rectorado anterior, que es la alianza europea de universidades y que ha supuesto una intensificación de relaciones con universidades tecnológicas que forman parte de esta alianza, dentro del territorio europeo.

¿Qué peso o papel tienen las colaboraciones con empresas o proyectos de I+D+i?

Tenemos muy claro que estamos al servicio de la sociedad a la que pertenecemos para formar a alumnos, ingenieros y arquitectos, pero también transferimos conocimiento y apoyamos a las empresas en sus necesidades de innovación. Queremos que la UPCT se convierta en el referente tecnológico de la Región, de manera que las empresas del tejido productivo que nos rodea tengan colaboraciones y que nos vean como unos socios privilegiados, de referencia. El propósito general de la ingeniería es resolver problemas y para esto nos ofrecemos a la sociedad cartagenera y de la Región de Murcia.

Nuestras titulaciones tienen una gran empleabilidad, son muy demandadas"

¿Qué peso tienen los estudios tecnológicos entre las opciones elegidas por los alumnos universitarios? ¿Sigue creciendo o se ha frenado el boom que se vivió hace unos años?

Hay un boom en la empleabilidad, ya que éstos son estudios con mucha empleabilidad. Nuestros alumnos son contratados de forma muy rápida al terminar los estudios y siguen faltando más, lo que es consecuencia de la demanda que hacen las empresas de estos perfiles. Lo que es una dificultad es que estas titulaciones tienen fama de ser difíciles y esto hace que no logremos captar todos los alumnos y futuros profesionales que necesita la sociedad. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de captación y divulgación de las oportunidades que ofrecen estos estudios.

¿Quiénes le acompañan en su candidatura en estas elecciones?

Tenemos un perfil variado en cuento a especialidades porque así tenemos representadas muchas de las sensibilidades de la comunidad universitaria. Me acompañan personas con experiencia en gestión, directores de centros, un exdirector general de Universidades, personas con perfiles técnicos para guiarnos en estrategia digital e inteligencia artificial, así como otras con un gran historial en colaboraciones con empresas.