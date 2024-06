Beatriz Miguel: "Apostamos por renovar el Campus Alfonso XIII de la UPCT y captar nuevo talento"

La rectota de la UPCT desde 2020, Beatriz Miguel, opta a revalidad el cargo en las elecciones que se celebrarán el próximo 3 de julio y cuya campaña arranca hoy en la Politécnica de Cartagena. Catedrática de Ingeniería Química, esta madrileña nacida en 1965 y licenciada en Ciencias Químicas por la Universida Autónoma de Madrid, cree que «es el momento de seguir aportando para mejorar el prestigio y notoriedad de la universidad más joven de España».

Cuatro años después de llegar al Rectorado de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) se presenta de nuevo a las elecciones. ¿Qué le ha llevado a dar el paso?

La ilusión por continuar aportando con mi equipo a la mejora del prestigio y la notoriedad de la universidad más joven de España, lo que para mí es todo un orgullo porque supone liderar a más de mil personas entre profesorado y personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Tenemos la visión de cómo debe ser la UPCT dentro de 6 años, y el convencimiento de que tenemos un equipo y una comunidad universitaria capaz de conseguirlo.

¿Qué proyectos no quiere dejar sin terminar o son una apuesta a corto y medio plazo?

Destacaría la adaptación de la UPCT a la nueva Ley de Universidades mejorando la calidad de la plantilla de PDI y PTGAS, la proyección internacional mediante títulos que sean reconocidos en toda Europa, la ejecución del plan Director del Cerro de San José o la renovación del Campus de Alfonso XIII para poder identificar cada escuela con un edificio. Ahondaremos en medidas de ahorro energético, así como en la mejora de la movilidad, y un plan de renovación de la plantilla, ya que tenemos una gran oportunidad de captar talento con los 16 postdoc asociados a los fondos europeos recibidos, las 25 plazas de profesorado ayudante doctor y la estabilización del profesorado asociado.

¿Cómo ha sido la experiencia de ser la primera mujer al frente de una universidad politécnica en España?

Quizá el hecho de ser mujer aportaba inicialmente cierta sensación de novedad, pero me he sentido muy bien acogida por todos los rectores y rectoras con los que he coincidido, muy especialmente con los de UPC, UPM y UPV, así como los rectores de las universidades europeas de nuestro consorcio EUt+.

¿Tienen las mujeres cada vez un mayor peso en las titulaciones técnicas?

Podemos desear que eso sea así, pero depende de factores sociales que van más allá de la promoción que podamos hacer. Las chicas incorporan la ‘contribución social’ de los títulos a la hora de perfilar sus vocaciones; eso nos tiene que obligar a visualizar e incorporar ese componente cuando tratamos de explicar el altísimo potencial de las profesiones técnicas. Como suelo decir, la tecnología diseña la sociedad del futuro y las mujeres no podemos permitirnos no estar ahí, sino será una sociedad inadaptada a nuestras necesidades. La semana pasada en el informe de la Fundación CyD aparecíamos como la universidad con menor número de PDI femenino. Es un problema nacional complejo en el que queremos contar con el apoyo de universidades, colegios profesionales, empresas e instituciones.

En su candidatura apuesta por la continuidad, con muy pocos cambios respecto al equipo actual. Díganos, ¿quiénes le acompañan?

Hemos recuperado el número de vicerrectores que obligan los Estatutos, siete. Creo que tengo el mejor equipo posible con base en la experiencia acumulada, los resultados obtenidos y la sintonía existente entre ellos. Y ahora se suma Diego Alonso para reforzar el área de transformación digital.

Esta próxima legislatura será de seis años. ¿Qué retos tiene para esta etapa?

Hay un reto global que es conseguir la participación activa de todas las personas de la comunidad universitaria en un proyecto que quiere poner en valor la UPCT para crecer en estudiantes, recursos, internacionalización o investigación, entre otros. Hemos logrado unas cuentas saneadas y un plan de financiación que va a permitir planes de infraestructuras, mejoras de equipamiento científico-técnico, adelantar la renovación de la plantilla de profesorado o establecer mecanismos de promoción.

Han logrado un gran acuerdo de financiación plurianual con el Gobierno regional. ¿Es suficiente?

Es un punto de partida excelente. Sin él sería imposible haber incorporado al programa electoral medidas con las suficientes garantías.

¿Qué mejoras necesita la UPCT a nivel alumnos, profesorado e institucional para seguir avanzando y creciendo?

Tenemos que hacer más atractiva la experiencia presencial de los estudiantes en el Campus a través de actividades deportivas, culturales o de cooperación; mejorar transporte, la formación en idiomas y el acceso a sus primeros empleos. Para el PDI destacaría la simplificación administrativa, mejoras salariales y una actualización de las estrategias docentes en el contexto de la irrupción de la IA; para el PTGAS resaltaría la necesaria tecnificación de la plantilla. A nivel global no nos queda otra que trabajar cada minuto el posicionamiento y reputación de la UPCT a nivel regional, nacional e internacional, lo que venimos haciendo desde 2020. n