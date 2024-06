Decenas de inmigrantes llegan al Hospital Naval de Cartagena

Cartagena se enfrenta una situación cada vez más crítica con la llegada continua de inmigrantes al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) del Hospital Naval.

Según cifras proporcionadas por la plataforma 'No al CETI', un total de 170 nuevos inmigrantes han ingresado al centro recientemente, exacerbando una situación ya tensa y complicada.

Miembros de la plataforma cuentan que esta cifra representa solo la punta del iceberg de un problema mucho más grande. Los vecinos de la ciudad se han manifestado en reiteradas ocasiones denunciando "la falta de control y la gestión inadecuada por parte de las autoridades locales y nacionales".

"Nos han confirmado la llegada de autobuses con 170 inmigrantes. Este flujo constante es más frecuente de lo que la gente sabe", comentan los miembros de la plataforma. “La llegada nocturna de autobuses llenos de personas ha sido observada por residentes locales, quienes también han notado que estos autobuses regresan vacíos, lo que levanta sospechas sobre el destino de los inmigrantes” destacaban.

Desde la plataforma se denuncia que la movilización de dichos autobuses para estas prácticas no es algo excepcional, sino parte, sino parte de una rutina utilizada por las autoridades para distribuir a los inmigrantes en diferentes localidades de manera discreta. “Nos dicen que cuando el CETI alcanza su capacidad máxima, se usan autobuses para trasladar a los inmigrantes a otras zonas, muchas veces durante la noche”, agrega otro miembro.

Las críticas de la plataforma se extienden también hacia la gestión política del problema. Los miembros señalan que las decisiones tomadas por las autoridades, tanto locales como nacionales, han sido ineficaces y opacas. “La gestión de estas personas se ha delegado a una asociación privada, lo cual favorece el ocultamiento de lo que realmente sucede. No hay transparencia ni rendición de cuentas”, manifestaban.

A la reciente visita de la secretaria de Estado a Cartagena, la plataforma la acusa de ocultar la realidad. "Retiraron a más de 100 personas del CETI antes de su llegada para dar una impresión falsa de normalidad", alegan.

Durante su visita, la secretaria de Estado recorrió las instalaciones del CETI y conversó con algunos de los inmigrantes, así como con el personal del centro. Afirmó que se están tomando medidas para mejorar las condiciones y garantizar la seguridad de todos los implicados. "Estamos trabajando en coordinación con las autoridades locales para asegurar que todos los inmigrantes reciban el trato digno y humano que merecen", dijo en su intervención.

Por su parte, la secretaria de Estado ha informado que "hoy han llegado 53 personas y han salido 15. El centro sigue sin estar al 100% de su capacidad. Está en torno al 95-97%”, afirmó. Además, añadió que "no se ampliarán plazas".

La plataforma 'No al CETI' continúa luchando por mayor transparencia y seguridad, no solo para los residentes de Cartagena sino también para los propios inmigrantes. Alertan sobre el riesgo de futuros motines y la falta de un plan integral para gestionar la crisis migratoria de manera efectiva. “Estamos en una situación de peligro inminente de motín, y la única solución viable que vemos es la deportación inmediata de quienes no cumplen con los requisitos legales”, concluyen.

Reunión con Cancela

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, mantuvo una reunión clave con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, para abordar la preocupante situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en la ciudad. Arroyo dejó claro el rechazo de Cartagena a la permanencia del CETI e insistió en la necesidad de garantías por escrito de su carácter temporal. Además, enfativó la importancia de distribuir equitativamente la carga migratoria entre todos los municipios, evitando concentrar recursos en una ciudad ya sobrecargada por la llegada constante de pateras.

Por su parte, la secretaria de Estado reafirmó el compromiso del Gobierno de mantener el CETI como una instalación temporal y de trabajar en la derivación de inmigrantes a otros centros en España. Cancela también se comprometió a establecer una comunicación continua con el Ayuntamiento para mejorar la gestión del centro y minimizar el impacto negativo en la comunidad local. A pesar de la satisfacción por el desarrollo de la reunión, Arroyo ha insistido en la importancia de recibir las garantías por escrito como reflejo de la voz de los cartageneros y del pleno municipal.