Vecinos del Sector Estación de Cartagena denuncian al Ayuntamiento por no descontaminar

La Plataforma de Afectados por los metales pesados en Cartagena presentará una denuncia este jueves contra la Dirección General de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Cartagena por "inacción e incumplimiento" en la descontaminación de los suelos contaminados en la ciudad.

Los vecinos de la zona de la Estación argumentan que, a pesar de existir un proyecto aprobado con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de que la empresa responsable ha presentado un plan de remediación con una inversión de 5 millones de euros, las administraciones competentes no están tomando las medidas necesarias para llevarlo a cabo. Según la plataforma, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma priorizan el desarrollo urbanístico sobre la salud de los vecinos, quienes se ven afectados por la contaminación del suelo.

"Intentamos hablar con el anterior director general de Medio Ambiente, quien nos dijo que no tenía que informarnos y que nos veríamos en los juzgados", afirma el portavoz de la asociación, Fulgencio Sánchez. "Y eso es lo que vamos a hacer". La Plataforma hace un llamamiento a todos aquellos que puedan acompañarlos a la concentración que se celebrará el jueves en la puerta del juzgado. "Sin presión no hay soluciones", afirman. "La salud no se vende, se defiende".

“Cartagena está clasificada como sexta ciudad más contaminada de España y se enfrenta a desafíos significativos en la remediación del suelo” denuncian desde la plataforma. Las empresas Peñarrobia, Cinsa y Hondón que han operado en Torreciega desde 2008 no han realizado medidas significativas para abordar la contaminación. A pesar de contar con la aprobación del CSN y un proyecto de remediación valorado en cinco millones de euros, los ciudadanos afirman que el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma han priorizado el desarrollo urbanístico sobre la salud pública.

Sánchez destaca que “los residentes están preocupados por la salud de sus hijos y nietos”. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) declaró que estos suelos no deben moverse para cubrir la contaminación, a diferencia de la solución aplicada en otras ciudades o países. El colectivo vecinal, integrado en la Plataforma de Suelos Contaminados, se personará en la causa abierta por lo contencioso administrativo en la que la Comunidad Autónoma y Ercros se disputan el tipo de descontaminación que se debe realizar en los suelos de la antigua fábrica de Potasas y Derivados, en la entrada a Cartagena por el Hondón.

"A nosotros nos da igual si luego no se puede construir ahí, como pide el Gobierno Regional, porque lo importante es que no sigamos tragando los materiales contaminantes que llegan a nuestro barrio cada vez que hay un poco de polvo y, además, queremos un gran pulmón verde para Cartagena. Hay muchos muertos de cáncer en esta zona y no podemos permitir que el Ayuntamiento, que ahora es el propietario de la parcela, tenga que asumir el coste de la descontaminación con un dinero que no tiene y que supondría tener esto así para siempre”, añade Sánchez.

Finalmente, Sánchez ha recordado que "los vecinos llevamos desde que cerró la fábrica en 2001 luchando para que se hiciera lo que dice la ley, que el que contamina paga, pero al Ayuntamiento solo le interesa el urbanismo”.

Apoyo político

Podemos Cartagena ha anunciado en su cuenta de X (anteriormente como Twitter) que apoyarán a la Asociación de Vecinos del Sector Estación en su lucha por la descontaminación de los terrenos del Hondón y Torreciega. La formación política, que estará presente en los juzgados de Cartagena, destaca la remediación de estos terrenos necesario para la salud de los vecinos e insta las autoridades a actuar ante la presión ciudadana.

Por otro lado, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, ha declarado que “comparten las razones y la inquietud de estos vecinos, con los que han estado trabajando durante más de una década”. Afirma que “los vecinos tienen todo el derecho a exigir una respuesta útil de las administraciones ya que llevan 25 años esperando la descontaminación”. Además, menciona que “el plan general que se presenta a aprobación inicial el jueves contempla más de 20.000 viviendas en esos terrenos”.