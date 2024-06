Vox exige la vigilancia de la Guardia Civil en el CETI de Cartagena

El grupo municipal de Vox en Cartagena ha denunciado la "insostenible situación que vive la ciudad debido a los continuos altercados en el antiguo Hospital Naval". Exigen que la Guardia Civil vigile el recinto y sus alrededores de inmediato, rechazando los compromisos recientes de desmantelar el campamento en junio de 2025, considerándolos falsos.

La Secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en la reunión con la alcaldesa Noelia Arroyo, se comprometió a desmantelar el campamento en un año. Sin embargo, Gonzalo López Pretel, portavoz de Vox, ha criticado este compromiso recordando otras promesas similares no cumplidas. “En octubre pasado dijeron que lo desmontarían en marzo y luego en junio, pero no cumplieron. Ahora prometen junio de 2025. No lo creemos”, afirmó López Pretel.

El portavoz también alertó sobre la llegada de más inmigrantes tras la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales aprobada por el Congreso de los Diputados. “La situación será insostenible. Exigimos que se cumpla lo aprobado en el Pleno Municipal y que destinen efectivos de la Guardia Civil al Hospital Naval y lo cierren ya”, subrayó López Pretel.

La preocupación de Vox se ha intensificado estos días tras el “motín” del 6 de junio, que requirió la intervención de la Policía Local y el Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana (GOESC). En la noche de ayer se han divulgado vídeos en las redes sociales donde se ha visto que se repitieron los enfrentamientos.

Cancela anunció la reubicación de los inmigrantes a catorce CETIs en España, pero para Vox esto no resolverá el problema debido al ‘efecto llamada’. “Es urgente poner fin a la inmigración ilegal masiva y descontrolada, atacando sus causas, no sus consecuencias. Necesitamos una política de Estado clara en inmigración”, subrayó Pretel.

Finalmente, Pretel recordó que Vox fue el único partido que se opuso a la apertura del CATE y del campamento del Hospital Naval. “El problema se ha agravado y con el ‘efecto llamada’, los lodos terminarán ahogándonos a todos”, concluyó.