La guerra interna de MC Cartagena se hace pública

Lo que hasta ahora era una guerra que se debatía en el seno del partido se ha convertido ahora en una batalla pública. La presidenta de MC Cartagena y concejala del Ayuntamiento, María Dolores Ruiz, vinculada al sector crítico encabezado por el exalcalde José López, ha lanzado en redes sociales un comunicado acusando a la dirección del partido, en manos del secretario general y portavoz del grupo municipal, Jesús Giménez Gallo, de manipular los Estatutos en beneficio propio. Unas acusaciones que han encontrado en apenas minutos la respuesta contundente de la secretaría general de la formación.

Y es que, Ruiz, en su carta pública, recoge que en octubre de 2023 se aprobó la modificación de Estatutos del partido, a partir del borrador propuesto por la Comisión Ejecutiva. La polémica, según la edil, radica en que el único punto que se abordó, en cuanto a miembros de la comisión ejecutiva, fue el de sustitución del Secretario de Actas por parte del miembro más joven en caso de ausencia o enfermedad de éste. No obstante, Ruiz denuncia que cuando le fueron remitidos los Estatutos para su firma como presidenta, éstos habían sufrido una alteración no consensuada.

La alteración consistía en que todos los miembros de la ejecutiva de MC podían ser sustituidos, además de por ausencia o enfermedad, también por vacante. “La inclusión de ese término o palabra no había sido consensuada ni aprobada por los socios compromisarios en la asamblea de octubre de 2023 y reviste especial trascendencia, puesto que de prosperar la alteración, ratificada -además con mi firma-, se permitía la sustitución del presidente por el vicepresidente en caso de dimisión, sin consultas a la asamblea ni más trámites”, sostiene la presidenta.

Añade la edil que “al validarlos con mi firma se permitía burlar las competencias de la Asamblea Ejecutiva y de los afiliados en cuanto al derecho a elegir nuevo presidente en caso de dimisión, haciéndome a mí cómplice de este desprecio a los derechos de los afiliados compromisarios”.

Además, "se habían incrementado/adicionado nuevas funciones a dos portavoces elegidos ‘a dedo’ por el secretario general en cuanto a ejercer competencias en la ejecutiva, en caso de ausencia, vacante o enfermedad de alguno de los miembros que no tuvieran designado sustituto por esos motivos”, apunta.

Finalmente, Ruiz afirma que “la manipulación de los Estatutos aprobados por la Asamblea de compromisarios en octubre para adecuarlos a intereses personales alejados de los cauces democráticos es un hecho manifiesto y constatable”. Por todo ello, la presidenta del partido exige “la convocatoria inmediata de la Asamblea de Compromisarios que deberá tomar conocimiento de estos graves hechos y actuar en consecuencia exigiendo las responsabilidades que procedan garantizando que tanto su estructura interna como su funcionamiento son democráticos y se someten al principio de transparencia”.

Las críticas de Ruiz han encontrado respuesta frontal por parte de Giménez Gallo apenas horas después de publicarlas en redes sociales. El secretario general del partido y portavoz municipal ha señalado que “los estatutos de nuestra formación se encuentran colgados a disposición de todos en nuestra web”, así como en el registro de partidos, y que “no ha existido ni existe ninguna alteración democrática”.

Giménez Gallo ve en las palabras de Ruiz “una estrategia que vengo padeciendo desde el mes de julio del pasado año y de la que ella se ha convertido ahora en ariete”. “Todos conocemos su malestar desde hace meses por no haber sido elegida como concejal con dedicación exclusiva por sus compañeros del grupo municipal, del que soy portavoz, por considerar que ella merece más ese salario que otros miembros”, argumenta ellíderr de MC.

“Es evidente que lo de que los trapos ‘sucios’ se lavan en casa no es de aplicación a personas cuyo fin es justamente el contrario”, sostiene. De hecho, precisa que desde el pasado mes de julio soporta “presiones personales por parte de anteriores e idealizados responsables de nuestra formación”, en clara alusión a José López, “que han tratado de condicionar, en algún caso con éxito, las contrataciones del grupo municipal, las decisiones políticas, que el partido ayudara a solventar crisis empresariales e incluso alterar la ejecutiva por la vía de hecho”, añade.

También habla Giménez Gallo de la creación de un grupo de whatsapp “para criticar la acción de MC y, en particular, a mi persona, en el que además de los promotores antedichos forma parte activa la presidenta”. “Es la consecuencia de actuar en conciencia y poner por delante el interés general y la pedagogía frente a la acción política basada en los personalismos, la queja y traspasar líneas que no estoy dispuesto a traspasar y que otros dejaron atrás hace tiempo”, afirma el secretario general.

'Quítate tú pa ponerme yo'

El líder de MC lamenta que, hoy, el enemigo de esta parte crítica “ya no es el PP, San Esteban, La Moncloa o quienes condenan a Cartagena, sino quienes luchamos desde la primera línea contra esta discriminación y aislamiento”. “Se trata de minar, criticar y pergeñar la forma de atacar mi imagen para perjudicar nuestro trabajo, de un ‘quítate tú pa ponerme yo’ que elimina todo el romanticismo y nobleza de quienes lo promueven”, indica.

Todo esto, según Giménez Gallo, evidencia que “no existe discurso político con el que justificar la vuelta de quien abandonó voluntariamente tras no cumplir las expectativas personales y electorales”, en una nueva alusión a López, “o de quien no acepta que sus compañeros de grupo no la eligieran”, en lo referente a Ruiz.

Sin entrar en más detalles internos del conflicto, el secretario general sí que ha querido dar a conocer que existen abiertos cauces internos sobre la reiterada actuación de Ruiz “en contra de los intereses del partido, del grupo y de sus compañeros que son los que han provocado, sin duda, esta salida ‘en tromba’”.

Para Giménez Gallo es “una auténtica lástima que cuando más falta hace la unión del cartagenerismo y cuando por primera vez en décadas se trabaja firmemente en ello, reaparezca el cainismo que tanto daño ha hecho a Cartagena”.