Apuesta por un Plan General con más suelo para la industria

El Gobierno local ha dado con la tecla respecto al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Al menos es lo que cree y por lo que apuesta el ejecutivo comandado por la alcaldesa Noelia Arroyo, quien ha avanzado que el texto que perfilan los técnicos municipales podría estar terminado en apenas dos meses para llevarlo a Junta de Gobierno y, posteriormente, al pleno municipal.

Un documento que rompe la hoja de ruta seguida desde la anulación de la anterior revisión del Plan General de 2012, dejando como válido el aprobado en 1987. Y es que, la apuesta municipal desvelada por la alcaldesa plantea un documento «más sencillo» que estará asistido por ordenanzas específicas. Así lo ha indicado la regidora, quien ha avanzado que este nuevo modelo de norma urbanística permitirá a Cartagena «aprovechar con rapidez todas las novedades tecnológicas, nuevos procedimientos o nuevas soluciones sin esperar décadas al cambio de Plan», ya que se extraerá del mismo toda la regulación que pueda hacerse mediante ordenanzas municipales, «más fáciles de actualizar».

Entre las ordenanzas estarán la de redacción de proyectos de urbanización, otra para regular las condiciones de uso y edificación, también para emisiones a la atmósfera y una ordenanza de simplificación administrativa en materia de implantación de actividades. En este sentido, Arroyo ha mencionado como ventaja de esta estrategia el hecho de que las ordenanzas permiten procesos de participación para que los especialistas, las organizaciones empresariales y los colegios profesionales ayuden a la administración a mantenerlas actualizadas.

Y es que, la alcaldesa ha explicado que tener toda la norma urbanística concentrada en el Plan General ha impedido, por ejemplo, autorizar la instalación de sistemas modernos de extracción de humos en vez de chimeneas, en el sector hostelero. En este sentido, Arroyo ha indicado que, actualmente, hay otras formas más modernas, más sostenibles y respetuosas con el medioambiente que se pueden aplicar, pero que no se podía hacer porque estaba dentro del Plan y no se podía regular a modo de ordenanza. Misma situación se vive en la obligación de mantener dos aseos en locales públicos pequeños o encorsetar las nuevas construcciones a los métodos y materiales de urbanización que se decidieron hace 30 años y que se recogen en el PGOU.

La alcaldesa también ha destacado que la norma urbanística que están ultimando los técnicos municipales garantizará el crecimiento ordenado de las diputaciones y dará seguridad a las inversiones industriales del Valle de Escombreras. En este sentido, la regidora ha avanzado que el Plan General transformará el suelo del polo industrial en «urbano especial» y que aportará el suelo necesario para cubrir la demanda existente, a pesar de las limitaciones de la nueva Ley del Suelo o las restricciones por las zonas inundables.

Asimismo, Arroyo ha informado de que la propuesta del texto elaborada en un primer momento por el Ayuntamiento, que fue remitida a los departamentos de Costas tanto de la Comunidad Autónoma como del Estado ha regresado a Urbanismo informada esta misma semana y que el equipo redactor de la norma ya trabajando en el análisis de las propuestas para incorporarlas en el documento que será aprobado por el Gobierno local para su remisión al pleno.

Mar Menor

Finalmente, la alcaldesa se ha referido a los pormenores del Plan respecto al Mar Menor, destacando que el texto definitivo llevará «los compromisos que hemos suscrito en el programa de Gobierno para esta legislatura» entre los que se apuesta por descartar los grandes desarrollos urbanísticos previstos en el litoral de la laguna.

No obstante, la regidora no descartó consideraciones de Costas en este ámbito, aunque no quiso avanzar nada al respecto debido a que serán los técnicos los que analicen cualquier aportación tras supervisar el informe remitido esta semana.

La asamblea de la Frecom se celebró ayer en Cartagena. | IVÁN J. URQUÍZAR / salvador gonzález

«Palo y zanahoria» para los propietarios de solares en el centro

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, confesó una política de «palo y zanahoria» con los propietarios de solares en el centro de la ciudad y en todo el municipio a la hora del cumplimiento de la Ley del Suelo. Lo hizo minutos antes de la inauguración de la asamblea regional de la federación de empresarios de la construcción, Frecom, desarrollada en Cartagena.

La regidora explicó que desde el Gobierno no se persigue a los propietarios para aplicar sanciones o expropiar de manera innecesaria. «Lo que pretendo es dar facilidades para que aquellos que han adquirido un patrimonio lo puedan desarrollar y nos podamos beneficiar en su conjunto toda la sociedad», explicó Arroyo, quien recordó que existen bonificaciones fiscales para aquellos promotores o constructores que quieren desarrollar proyectos.

Incluso, habló de la puesta en marcha de otras herramientas dentro del Ayuntamiento que les permita tener asesoramiento y acompañamiento por parte de los técnicos, haciendo hincapié en la supervisión arqueológica de los proyectos, sobre todo, en el centro.

No obstante, la alcaldesa advirtió de que si con esas iniciativas los propietarios siguen sin llevar a cabo los proyectos, «aplicaremos la Ley del Suelo».