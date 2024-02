'Si te ahoga no es amor’ es el mensaje de la nueva campaña que acaba de lanzar el Ayuntamiento para prevenir y sensibilizar sobre las violencias ejercidas hacia las mujeres, niñas y adolescentes. La concejala de Igualdad, Cristina Mora, presentó este viernes la iniciativa explicando que uno de sus principales objetivos es erradicar las violencias machistas, a través de sensibilización y prevención en los institutos de Cartagena. La anterior campaña, 'A mí no me va a hacer nada', obtuvo el galardón a la mejor campaña de interés social en la XXX edición de los premios Anuaria 2023, todo un referente de excelencia en diseño gráfico.

Así, este año participan 18 centros de Secundaria. Desde la Concejalía de Igualdad se les hará llegar a todos ellos un adhesivo de grandes dimensiones para suelo, carteles de pequeño formato, adhesivos y pulseras para repartir entre el alumnado. Además, la campaña puesta en marcha por el Ayuntamiento busca crear conciencia social en la ciudadanía en general, a través de un amplio despliegue en publicidad a nivel visual. Según han informado fuentes municipales, estará presente en la línea 14 del bus urbano, conecta Cartagena con El Albujón, así como con cartelería en mupis, centros de salud y edificios públicos. El cartel de 'Si te ahoga no es amor' está diseñado por Silvia Lara, de La Vida es Cool. Bajo su punto de vista, se trata de un diseño cercano a la población joven con estilo propio. Muestra unos pulmones con flores, uno de ellos ya completo y el otro floreciendo. Las fuentes citadas han indicado que estas imágenes "representan el amor vivo, bueno, oxígeno, respiración, vida. Las flores se cuidan, les damos amor, crecen. En una relación tóxica el aire falta, el oxígeno falta y no crecen las flores, pero siempre se puede volver a florecer. Las relaciones sanas nos hacen crecer como personas, en una relación sana se crece en pareja desde el amor propio, el amor recíproco y el respeto mutuo". Entre las iniciativas de la campaña 'Si te ahoga no es amor' destaca un monólogo de Marina Marroquí para estudiantes de Secundaria que tendrá lugar este lunes, 5 de febrero, por la mañana en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena. Participarán alrededor de 800 jóvenes de una decena de institutos. Marina Marroquí es educadora social, especialista en Violencia de Género y autora de 'Eso no es amor. 30 retos para trabajar la igualdad'. En la tarde del mismo lunes habrá una formación impartida por esta profesional, para el profesorado y demás profesionales del campo relacionado con violencia de género y ciudadanía. Será a las 17.00 horas en el centro cultural Ramón Alonso Luzzy. El acceso es libre hasta completar aforo. Esta divulgadora y activista trabaja en la prevención, formación y sensibilización para erradicar la violencia de género y en la necesidad urgente de reparar el daño de las víctimas para que vuelvan a construirse tras el maltrato, desterrar el miedo, que vuelvan a ser felices y sobre todo libres. Reconocida como 1 de las 25 mujeres más importantes de la historia de la Comunidad Valenciana por las Cortes Valencianas, con el premio Ana Tutor y el premio Menina Contra la Violencia de Género entre otros reconocimientos. II Plan de Igualdad de Cartagena Esta campaña, impulsada a través del Centro de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia de Género (CAVI), cumple con las propuestas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y conforme a los criterios marcados por la Dirección General de Mujer y Prevención de la Violencia de género de la Comunidad. Está financiada con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, y además, cumple con los objetivos marcados por los ejes de intervención del II Plan de Igualdad de Cartagena.