El tercio de la agrupación de San Juan Marrajo procesiona por la esquina de las calles Jara y Aire, junto a la plaza San Sebastián. La fachada del Gran Hotel es testigo del rigor de sus capirotes y el orden al sortear con magistral marcialidad una curva que supera los 90 grados. Se trata de una imagen que forma parte de un libro de texto de Ciencias Sociales de 3º de Primaria de un colegio de Cartagena. Lo que desluce la diapositiva es su pie de foto: Semana Santa en Murcia.

Se trata de un error que, de momento, nadie ha corregido y que no ha pasado desapercibido en la ciudad portuaria. Así, MC Cartagena ya ha dado el primer paso y llevará al próximo pleno municipal una moción en la que rechaza el "adoctrinamiento en las aulas". Así lo ha indicado el portavoz y líder de la formación cartagenerista, Jesús Giménez Gallo, en un comunicado en el que sostiene que "no vale la excusa de que la provincia o la comunidad autónoma se llaman igual, porque si se llaman igual es precisamente porque los dirigentes regionales, y en este caso sobre todo los del PP, no quieren cambiar el nombre". No obstante, el nombre de la Comunidad Autónoma es Región de Murcia, y no Murcia solo, como publica el libro.

Retirada de contenidos

Para MC "el nombre de Cartagena es ocultado" en libros de texto, así como "sus costumbres y tradiciones son opacadas o víctimas de la apropiación cultural". Por ello, Giménez Gallo ha explicado que la moción también servirá para que el Pleno acuerde una revisión completa de todos los libros de texto de las enseñanzas obligatorias por parte de la Concejalía de Educación, para informar a los grupos municipales en el plazo de un mes de los contenidos similares al referido y requerir a la editorial Anaya, así como a la Consejería de Educación de forma inmediata, la retirada de este contenido y cualquier otro que no responda a la realidad.

Para el portavoz cartagenerista, "se trata, una vez más, de apropiación cultural o simple adoctrinamiento. Pero lo cierto es que hay que decir basta ya". "Lo dicen los padres que han contactado con nosotros, pero también lo deben decir, como ya lo han dicho en otras ocasiones, los grupos municipales", ha añadido.

Esta redacción ha intentado sin éxito obtener una respuesta a esta polémica por parte del Gobierno regional.