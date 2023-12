"El Gobierno regional de PP y Vox castiga un año más a Cartagena reduciendo las inversiones previstas para 2024 en 16 millones de euros con respecto a 2023", es decir, bajándolas un 45,47% por ciento. Así lo ha denunciado este viernes la diputada del PSOE Carmina Fernández, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto a la concejala Isabel Andreu, para hacer balance del proyecto de presupuestos regionales para 2024 recientemente desglosado en la Asamblea Regional.

"Estamos muy por debajo de la media regional en inversión por habitante, que es de 97,53 euros, mientras que en nuestro municipio es de 89,05 euros; o lo que es lo mismo, cada cartagenero recibe 8,5 euros menos que la media de ciudadanos de la Región", ha precisado Fernández, quien ha explicado que mientras la inversión regional en Capítulo 6, el de inversiones, baja un 8,05%, en Cartagena baja un 47,61%.

La diputada pone el foco en que 32 de los 50 proyectos de inversión para el próximo año ya estaban incluidos en los presupuestos de 2023 y algunos llevan apareciendo en los presupuestos regionales desde hace más de ocho años, sin que se hayan ejecutado. "El presupuesto del PP solo sirve para que hagan grandes anuncios y fotos porque después no cumplen nada de lo prometido", ha señalado Fernández, que ha recordado que de los 49,5 millones que se presupuestaron para Cartagena entre 2019 y 2023, solo se han ejecutado 13,5. "Han dejado de invertir en nuestro municipio más de 36 millones de euros, es decir, un 72,7% de lo que tenían previsto gastar. Este año, la situación sigue siendo la misma porque en el mes de octubre solo habían gastado 7 millones de los 33,4 presupuestados", ha precisado la diputada socialista.

"La incapacidad de gestión del Gobierno de Fernando López Miras queda de manifiesto en cuestiones como el hecho de que la remodelación del Cine Central lleve apareciendo en los presupuestos desde 2017, con un total de inversión de 1.720.000 euros, de los que solo se han ejecutado 45.380 euros", ha explicado.

También el tanque de tormentas de Playa Honda lleva incluyéndose en los presupuestos desde 2017 y todavía no está terminado; de la partida para actuaciones de la Sierra Minera presupuestada desde al año 2018, con 20 millones en total, no han gastado ni un euro y este año la han suprimido; los centros de salud de Santa Ana y Barrio Peral también están en los presupuestos desde el año 2020, el de Barrio Peral no está terminado mientras no han empezado siquiera las obras del de Santa Ana; la retirada del amianto de seis colegios, que debía haberse ejecutado este verano, se contempla de nuevo en 2024 porque no se ha hecho, al igual que tampoco se ha construido el colegio de La Aljorra, ni se ha iniciado el Centro de Formación para la Industria.

"El Gobierno regional miente a Cartagena"

"López Miras da la espalda a Cartagena con el consentimiento de la alcaldesa Noelia Arroyo, que es cómplice de las mentiras de López Miras con ejemplos como la ZAL, el Rosell o el Acceso Oeste", ha indicado Fernández. Ha puesto como ejemplo las declaraciones del consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, quien afirmó esta semana que la Zona de Actividades Logísiticas (ZAL) de Los Camachos vería avances en 2024. "Mintió ante los empresarios", ha sostenido la diputada socialista. "La realidad es que en 2020 se incluyó una partida de 2 millones que no se ejecutó y en 2023 desapareció de los presupuestos. Para 2024 hay 0 euros para la ZAL de Cartagena en los presupuestos de la Comunidad, mientras que la ZAL de Nonduermas sigue avanzando con una inversión de 19,3 millones", ha aclarado.

También ha criticado que "el Rosell no está al cien por cien, a pesar de las mentiras del consejero de Sanidad, Juan José Pedreño, que afirmó en la Asamblea que la Ley del Rosell se está cumpliendo, ni va a mejorar porque tampoco destinan partida presupuestaria para este fin, ni tampoco hay propuesta para realizar un plan de descontaminación ni de mejoras de centros de salud ni de colegios".

Arreglos en el Cartagonova

También desde MC Cartagena se ha reprobado la apuesta del Gobierno regional por la ciudad portuaria. Y es que, según su portavoz, Jesús Giménez Gallo, "hace menos de un mes el pleno municipal aprobó exigir a las administraciones superiores la inmediata inversión en el estadio municipal Cartagonova en las mismas cifras que resulten de las actuaciones similares a realizar en otros estadios con motivo de la celebración de la Copa del Mundo 2030, para su modernización y ampliación". Añade Giménez Gallo las recientes declaraciones del director general de Deportes, Fran Sánchez, que ha mostrado su orgullo en estos días porque "la Región de Murcia ha hecho los deberes y le ha presentado el proyecto de remodelación del estadio del Real Murcia a la Real Federación Española de Fútbol". Por todo ello, MC ha insistido en exigir al Gobierno local en el próximo pleno que el estadio municipal Cartagonova reciba la misma inversión regional y en los mismos plazos que el estadio murciano, de manera proporcional a su aforo.

El líder cartagenerista ha explicado que el proyecto para el estadio Enrique Roca - Nueva Condomina tiene un coste de 35 millones de euros y contempla todo tipo de mejoras. "Cabe recordar que el primer equipo de la Región juega en el municipal Cartagenova y que esas mejoras atendidas con el dinero de todos le vendrían muy bien al estadio cartagenero, pues de sobra son conocidas sus necesidades, no solo la ampliación de aforo, sino cuestiones más sencillas como el mal estado de todos los servicios, salvo la iluminación", ha explicado.

Según el portavoz de MC, "el Gobierno regional no pierde oportunidad de cebar a la ciudad de Murcia". Y ha añadido que "lo cierto es que más allá de lo ridículo y megalómano de esta actuación por parte del PP murciano, de lo que se trata es una vez más de destinar el dinero de todos a los mimos; y MC está en contra de que ésta sea una inversión estratégica para la Región".

Así, MC volverá a llevar esta cuestión al próximo pleno, esta vez, incluyendo en la propuesta que se dé traslado a los otros 43 municipios de la Región, "porque esto es un problema regional y debemos pronunciarnos todos", ha explicado. "Queremos ver cómo reacciona ahora el PP de Arroyo y si apoya nuestra propuesta y es capaz de trasladarle al Gobierno regional, que si hay inversión, tiene que ser también para todos; y si no, que no la haya para nadie", ha finalizado.