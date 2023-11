Quedó fuera del Gobierno la legislatura pasada al expulsar a Ana Belén Castejón por pactar con el PP a espaldas del partido, pero ahora el PSOE vuelve al pleno en la oposición con Manuel Torres (Cartagena, 1986) a la cabeza.

¿Cómo valora el pacto entre PP y Vox?

Es algo que se sabía. Lo que ha demostrado Noelia Arroyo es que cuando hablaba de que iba a ser la legislatura del consenso, del diálogo, no era cierto. Ha demostrado que quien realmente manda aquí es López Miras y el señor Feijóo, que ha sido quien ha promovido este pacto. Ya lo dijimos en los plenos. Han estado intentando buscar la excusa del bloqueo de la oposición simple y llanamente para que el PP pudiera pagar su deuda con Vox.

La alcaldesa afirma que le bloquearon el Gobierno, pero fueron ustedes los que desbloquearon, por ejemplo, el personal de confianza del Gobierno…

No es que se desbloqueara. Nosotros tuvimos claro que somos un partido con vocación de gobierno y que teníamos que dejarnos las banalidades. Tuvimos claro desde el minuto cero que la ciudadanía nos había puesto en la oposición, que también es una posición honrosa. Nunca hemos bloqueado la gobernabilidad de Cartagena porque tenemos vocación de gobierno y queremos volver al Ejecutivo dentro de tres años y medio. Lo importante no son las siglas, sino los ciudadanos, que es lo contrario de lo que ha hecho el PP pactando con el único partido que les había chantajeado diciendo que o entraba en el gobierno o lo bloquearían. Creo que Arroyo es una alcaldesa débil dentro de su partido, que la ha obligado a este pacto para pagar las deudas contraídas por lograr que López Miras sea el presidente regional.

Se habló antes del pleno de investidura de un posible pacto MC, Vox y PSOE…

Quiero ser claro con esto. Nunca vamos a promover que Vox entre a ninguna institución. La extrema derecha no puede condicionar la vida de los ciudadanos, ni con MC, ni con el PP, ni con nadie. Queremos impedir que la extrema derecha condicione el gobierno de esta ciudad, que ahora lo va a condicionar con el Partido Popular y en su día lo hubiera condicionado con MC. Al final, demostramos que la única opción real de izquierda y progresista en el pleno municipal es el Partido Socialista.

¿Cómo se plantean estos próximo años?

Vamos a dar todo lo que está en nuestra mano para mejorar la vida de la gente, que es para lo que nos han puesto aquí, desde una visión progresista y de izquierdas, defendiendo la justicia social y la cohesión territorial y social. Es inconcebible que haya barrios de tercera o de quinta categoría. Hay que tratar de que los servicios públicos lleguen de forma clara y de calidad a todo el municipio, y que sigan llegando inversiones del Gobierno de España, que es el único que se toma en serio Cartagena. El 90% de las inversiones del pacto entre PP y Vox son compromisos adquiridos por el Gobierno de España y no vemos ni una sola exigencia, al Gobierno regional. Ése es uno de los graves problemas que tenemos en Cartagena: la falta de apoyo autonómica.

¿Qué cuestiones son fundamentales para esta legislatura?

Nosotros tenemos mucha preocupación por los servicios básicos. No solo la limpieza, sino también el mantenimiento de los jardines, de los parques infantiles, de la vía pública…., en el casco y en todos los barrios y diputaciones. Creo que es la gran asignatura pendiente. Pero también nos preocupa muchísimo que se esté haciendo caso omiso a la contaminación de Peñarroya, de Zinsa y de Potasas y Derivados, que supone un peligro para la salud.

¿Confía en que se resuelvan?

Por desgracia, no confío. Este Gobierno no tiene un proyecto de ciudad definido. Va a salto de mata. Le marcamos el paso desde la oposición. Es la ‘vitamina plenaria’: nosotros registramos mociones y el Gobierno, antes del pleno, se pone a hacerlas para llegar con una respuesta. Quien realmente está marcando el paso y el día a día en la oposición más que en el Gobierno. Esa es la paradoja. Esto evidencia una ciudad sin proyecto del Partido Popular, al que solo le interesa una cosa y no es gobernar, sino los votos y el poder.

¿Cree que Sí Cartagena dividió el voto socialista?

No se trata de lo que nos quitó o lo que nos dio. Hemos salido muy fortalecidos de una situación complicada. Hemos pasado de tener cero concejales a tener cuatro. Esto ha hecho que el partido esté más unido y cohesionado que nunca y que nuestra preocupación no sea calentar el sillón, sino salir a la calle y trabajar por los ciudadanos.

Tienen la peor representación que se les recuerda en el pleno. ¿Cómo revertir esta situación?

Con trabajo, no queda otra. Veníamos de una situación muy complicada en la que nos quitaron la representación que nos asignaron los ciudadanos. Es verdad que no es la mejor situación posible, pero sabíamos que era un reto difícil y complicado. Pasar de cero a tener cuatro ediles ha supuesto que el PSOE vuelva con fuerza al Ayuntamiento y que encima también sea clave dentro de la gobernabilidad de la ciudad.