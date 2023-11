El Consejo de Administración de Casco Antiguo aprobó ayer el presupuesto de la sociedad municipal con una cifra total de 2.650.623 euros, destacando la falta de inversión en las excavaciones anunciadas de la calle Morería, en la ladera del cerro del Molinete. Y es que, según fuentes municipales, el Gobierno regional aún no ha dado el visto bueno al documento base presentado en dependencias autonómicas y que es básico para poder licitar y contratar la redacción del plan director que dirija las excavaciones. Según ha trascendido, todo apunta a que el proceso de contratación y redacción de este plan no estará finalizado durante 2024, por lo que habrá que esperar a 2025 para llevar a cabo los trabajos. Desde el Ejecutivo local afirman que las excavaciones se llevarán a cabo y que no se venderán estas parcelas hasta que no acaben los trabajos arqueológicos y se conozca la importancia de los restos que se hallen en la zona.

No obstante, las críticas de la oposición no han tardado en llegar y desde MC Cartagena, su portavoz Jesús Giménez Gallo lamentó que el PP siga poniendo «en peligro» el Molinete, ahora con el apoyo de Vox. «Tendrá enfrente a Cartagena y toda la sociedad civil porque el Molinete no se vende, sino que se defiende», recalcó el líder cartagenerista. También Ana Belén Castejón, portavoz de Sí Cartagena, criticó la ausencia de fondos para los trabajos arqueológicos y recordó que en el presupuesto de 2023 existía una partida de 1,7 millones para excavar esa zona del Molinete, «con un proyecto concluido y los permisos pertinentes de la Administración regional». No obstante, Según Castejón, fue la propia Comunidad Autónoma la que «cambió de criterio en la necesidad o no de necesitar un plan director antes de empezar a excavar, y ahora, al no incluir presupuesto, se reconoce que se va a retrasar». No obstante, Sí Cartagena aprobó las cuentas, junto a PP y Vox, de Casco Antiguo para 2024, siendo MC el único partido que votó en contra, mientras que PSOE se abstuvo. Y es que, los presupuestos de la sociedad sí que incorporan la cesión de suelo para construir un centro de esclerosis múltiple en Cartagena y el proyecto de construcción de 40 viviendas de alquiler social en Los Mateos, para el que el próximo año se emplearán en una primera fase 2.082.320 euros. Este proyecto también recogió críticas de MC, al entender que está planteado «en unos terrenos contaminados» y que «no es prioritario para los vecinos». Por su parte, Manuel Torres, portavoz del PSOE, expuso que la alcaldesa actúa «de espaldas» con los residentes, ya que no ha contado con ellos para desarrollar este proyecto.