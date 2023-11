El Instituto de Fomento es la agencia de desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que tiene encomendado el impulso y desarrollo del tejido empresarial, estimulando la competitividad, la innovación y la productividad de las empresas regionales, especialmente de las pymes, a fin de que generen empleo de calidad y estable.

En sus casi 40 años de existencia, se ha consolidado como administración pública de referencia para las empresas. Conocido y reconocido por el tejido productivo regional por su cercanía y su trabajo de apoyo tanto a los emprendedores, como a las empresas, durante la creación, crecimiento y consolidación de cualquier proyecto empresarial.

En el marco de esa labor, este año el INFO ha diseñado y puesto en marcha el proyecto CAETRA, en el que COEC tiene una participación activa como partner de la administración regional, junto con la Cámara de Comercio de Cartagena, el Ayuntamiento de Cartagena y AEMIN.

Un programa pionero de impulso de tecnologías duales, de uso civil y militar, en los ámbitos de defensa, seguridad y reconstrucción. Un proyecto que tendrá en los próximos años un papel protagonista a la hora hacer de la innovación el músculo que fortalezca la economía regional.

El objetivo de CAETRA es crear un ecosistema regional de tecnologías duales que sea referente a nivel europeo. Tecnologías que alcanzan, cada vez, un mayor peso en muchos sectores económicos y que no sólo generan sinergias en su explotación, sino que también contribuyen a la aparición de nuevos productos y oportunidades de negocio.

La Región, y en particular la Comarca de Cartagena, pueden llegar a ser un cluster de tecnología dual, puesto que disponemos de empresas con tecnología y capacidad para desarrollar proyectos, de universidades generadoras de conocimiento y personal cualificado, de la experiencia de entidades que nos apoyan en la conquista de mercados y de una tradición militar histórica. Talento y know how empresarial, ya testados, por ejemplo, en proyectos del alcance de la construcción de los submarinos S80 en Navantia Cartagena.

A partir de ocho ejes de actuación, CAETRA despliega hasta un total de 44 medidas que están despertando un gran interés, tanto a nivel regional, como nacional o europeo. Esas medidas se materializan en líneas de actuación en materia de capacitación; asesoramiento; prospección tecnológica; promoción internacional y participación en ferias; colaboración; desarrollo de proyectos de I+D.

En definitiva, CAETRA es un proyecto transformador que impulsará el desarrollo local, reuniendo los intereses del tejido investigador, científico, emprendedor e innovador de la Región en torno a un proyecto común.