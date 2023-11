El pacto de gobierno alcanzado hoy entre PP y Vox en Cartagena ha despertado las reacciones negativas de los grupos de la oposición, en contraprestación a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, que celebraba el acuerdo.

Jesús Jiménez Gallo, portavoz de MC Cartagena, ha indicado que «hoy, Día de Difuntos, muere el proyecto de Noelia Arroyo. Incapaz de dialogar, y alcanzar acuerdos que beneficien a los cartageneros, se agarra al clavo ardiendo de VOX. A esto hay que unir que su equipo, a pesar de tener más asesores que concejales, va muy justo para gestionar. Seguro que con VOX en el Gobierno la primera medida será reducir los asesores. Queda claro para quien no lo tuviera que en Cartagena sólo hay una elección: MC o seguir siendo víctimas de partidos nacionales»

«López Miras debe pagar sus deudas y Noelia Arroyo es incapaz de llegar a acuerdos con los grupos de la oposición. Por eso entra Vox en el Gobierno. Ha utilizado Cartagena como moneda de cambio para hacerse con el Gobierno de la Región», afirmó, por su parte, Manuel Torres, portavoz de los socialistas. Añadió que «para el PP, Cartagena no importa. No somos más que una ficha ara mantener el poder. El futuro de la ciudad les importa muy poco. La alcaldesa dijo que está iba a ser la legislatura del pacto y del consenso y que no iba a pactar con Vox. Han bastado cinco meses para comprobar cuánto vale su palabra».

Ana Belén Castejón, en representación de Sí Cartagena, ha dicho que "se veía venir", y añadió que «al final ha preferido seguir el esquema de su presidente nacional y de su presidente regional en vez de abrir un escenario de consensos con las fuerzas políticas de Cartagena que no nos situamos en un extremo ideológico. La alcaldesa de Cartagena ha optado por la radicalidad en lugar de por la moderación. Creo sinceramente que no es el gobierno que necesita nuestro municipio. Estaremos muy atentos para que no se produzcan retrocesos en materias tan sensibles, como la igualdad, la educación, el medio ambiente o los servicios sociales».

COEC celebra el acuerdo

La presidenta de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Ana Correa, mostró ayer el apoyo de la patronal al pacto entre Partido Popular y Vox para formar gobierno, «desde la necesidad de estabilidad institucional para la ciudad». «Cartagena necesita este acuerdo y que se aprueben los presupuestos municipales cuanto antes que permitan al municipio avanzar y ejecutar proyectos que permitan crecer», dijo Correa. Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (Favcac), Tomás Sánchez, señaló que el colectivo seguirá reinvindicando: «Si lo hacen bien, se les dice; pero cuando no lo hagán, ni bien ni mal, también se les dirá».