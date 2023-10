El traslado de inmigrantes desde Canarias a la Península sigue siendo uno de los temas principales de la actualidad política. Noelia Arroyo ya pidió que los migrantes que llegaran a España se repartan entre los diferentes municipios de toda la geografía nacional, incapaz de comprender que "se concentren todos los recursos exclusivamente en Cartagena". Lo hizo después de que el Gobierno de Pedro Sánchez habilitara 100 plazas de acogida en la ciudad portuaria, una decisión que ni siquiera notificó, según denunció Fernando López Miras.

La alcaldesa ha vuelto a tratar el tema este domingo y ha calificado como "un éxito de la presión política y social" la renuncia del Ejecutivo central a instalar un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) en Cartagena. Sin embargo, la popular quiere estar segura de que cumplirá con su palabra, por lo que ha declarado que exigirá garantías de que esa denuncia es definitiva.

"Cartagena ha dejado clara su solidaridad y su disposición a colaborar en la solución del problema, pero la solución no puede estar en concentrar solo aquí todos los recursos destinados a la gestión de la inmigración en la zona", ha insistido. Aunque la primera edil ha ido más allá: "Por eso, nos parece bien que se empiece a hablar ya de que Cartagena no sea la sede de un segundo establecimiento de estas características, pero necesitamos garantías. Ya tenemos la experiencia de que en el pasado se nos dijese que no íbamos a tener un CATE y finalmente se nos impuso en pleno puerto".

Respuesta por escrito

Además, Arroyo espera que se le responda por escrito para confirmar la renuncia definitiva del Ejecutivo a instalar un CETI, ya que ha trasladado la oposición de la administración municipal tanto al delegado del Gobierno como al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Asimismo, ha añadido que el rechazo a la "concentración de recursos incluye levantar en la ciudad campamentos para recoger migrantes llegados a otros puntos de España", dado que "ya ha quedado demostrado que el Gobierno no es capaz de gestionar adecuadamente ni a los que llegan directamente a Cartagena".

Por otro lado, ha querido recordar que esta postura la comparte la mayoría de la Corporación municipal, que la ha respaldado a través de "varias iniciativas de los grupos políticos aprobadas en el pasado Pleno ordinario".

También se han sumado a su disconformidad organizaciones como la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), la Cámara de Comercio y la Federación de Asociaciones Vecinales de Cartagena y Comarca (FAVCAC). "Son conscientes de nuestra obligación de solidaridad, pero comparten la necesidad de que los recursos se instalen donde no hay presión inmigratoria y, de esta manera, garantizar esos servicios sin crear nuevos problemas", ha dicho Arroyo en relación a todas ellas.