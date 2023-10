El pleno ha consumado este viernes el varapalo al Gobierno municipal, liderado por Noelia Arroyo, al rechazar su propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo año. La oposición al completo ha votado en contra del proyecto. MC, PSOE, Vox y Sí Cartagena han criticado la postura del Ejecutivo local al presentar una propuesta sin haber consensuado antes con el resto de grupos el proyecto. Y es que el equipo de Gobierno cuenta con 10 concejales, mientras que la oposición suma 17.

El concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno local, Ignacio Jáudenes, ha defendido la propuesta considerando que se trata del cumplimiento de su programa electoral y que mantienen las bonificaciones ya implantadas en legislaturas anteriores, sumando algunas nuevas, sobre todo, para el sector turístico.

En sus intervenciones, todos los grupos de la oposición han recriminado al Gobierno su "opacidad" y su "falta de interés en trabajar por los cartageneros". “Son minoría y actúan como si fueran mayoría”, les ha espetado el portavoz del PSOE, Manuel Torres. También Isabel García, de MC Cartagena, instó al Ejecutivo de Arroyo a “cambiar de actitud y trabajar en serio por la ciudad”. Por su parte, Ana Belén Castejón, de Sí Cartagena, que ha aportado siete enmiendas de las que solo una ha sido aprobada, ha lamentado que las ordenanzas sean poco ambiciosas.

La decisión de Vox

El voto clave fue el de Vox. El resto de partidos ya había avanzado su rechazo a las ordenanzas, pero el partido liderado en Cartagena por Diego Salinas no se había pronunciado sobre su posicionamiento. En Comisión de Hacienda se abstuvo, en el pleno ha votado en contra. El portavoz adjunto de Vox, Gonzalo López, ha explicado su voto desfavorable por la “falta de negociación” del equipo de Arroyo, pese a estar de acuerdo con la gran mayoría del proyecto aunque lo ha considerado “insuficiente”. No obstante, López ha dejado abierto el apoyo a las ordenanzas en un futuro cercano, tendiendo la mano no solo para este caso concreto, sino también para formar Gobierno.