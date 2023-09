La Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete ha denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que también tiene competencias en patrimonio histórico, la introducción de maquinaria pesada sin presencia de arqueólogos en el yacimiento arqueológico del Molinete, el mismo día que el Ayuntamiento de Cartagena anunciaba en su web que continuaban las labores de conservación preventiva de los yacimientos arqueológicos iniciadas la pasada semana.

Y es que, la Coordinadora ha avisado a la Benemérita tras comprobar que en esta semana ningún arqueólogo estaba supervisando la maquinaria motorizada que el Ayuntamiento de Cartagena había decidido introducir en las parcelas 6 y 5 de la Calle Morería, donde se encuentran restos de un edificio púnico de carácter público de grandes dimensiones, un refugio de la Guerra Civil y el barrio artesanal y portuario romano.

Desde el colectivo ya habían advertido que cualquier trabajo en la zona debía ser manual al tratarse de un yacimiento arqueológico que la propia Comunidad Autónoma considera parte de un Bien de Interés Cultural, como es el conjunto histórico de Cartagena, y encontrarse los restos muy superficiales algunos sin ningún tipo de protección o muy deteriorada por la falta de cuidado durante décadas.

La Coordinadora del Molinete subraya que "la limpieza de la Morería que anunció el Ayuntamiento se ha producido por la notificación a finales de julio por parte de la organización nacional Hispania Nostra de que habían decidido incluir El Molinete en la lista roja del patrimonio histórico por su mala conservación y el riesgo de deterioro provocado por los planes municipales de urbanización".

Sin embargo, "el Consistorio ha sido incapaz de hacer bien estos trabajos, porque no han contado con esta Coordinadora para nada, no han atendido nuestras demandas de no meter maquinaria pesada y han decidido meterla sobre unos restos sin ni siquiera presencia de expertos en la materia", recalcan desde el colectivo que lamenta que "solo quieren mandar una foto en la que Hispania Nostra vea que ya no están las matas que llevan años dejando crecer pese a nuestras denuncias reiteradas ante el Consistorio y la Comunidad Autónoma y así no lo incluya en la lista roja", recalcan desde el colectivo.